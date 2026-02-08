Uno Entre Rios | Escenario | Fiesta Nacional del Mate

La Fiesta Nacional del Mate cerró una edición histórica e inolvidable

Miles de personas llegaron el fin de semana a la Fiesta Nacional del Mate con el fin de ver a Lali, Los Nocheros y Coti, entre otros artistas.

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

8 de febrero 2026 · 08:35hs
La Fiesta Nacional del Mate cerró una edición histórica e inolvidable

La 35ª edición de la Fiesta Nacional del Mate se despidió anoche con una postal que confirma su lugar como el acontecimiento cultural más importante de Entre Ríos. Durante dos jornadas, miles de personas se reunieron en la Plaza de las Colectividades para compartir música y un mate, en una celebración que volvió a poner a Paraná en el centro de la agenda cultural del país.

El cierre tuvo un condimento especial: la llegada de Lali a la capital entrerriana, en lo que fue su primera presentación de 2026, un dato que convirtió a la noche del sábado en un punto de peregrinación para fanáticos de distintas provincias. Desde temprano, el predio comenzó a poblarse de grupos que llegaron en micros y vehículos particulares desde Catamarca, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Misiones, La Pampa y otras provincias, muchos de ellos con remeras, banderas y carteles dedicados a la artista.

estiman que 120.000 personas vivieron el cierre de la fiesta nacional del mate

Estiman que 120.000 personas vivieron el cierre de la Fiesta Nacional del Mate

Más de 70.000 personas disfrutan de la Fiesta Nacional del Mate en Paraná.

Más de 70.000 personas disfrutan de la Fiesta Nacional del Mate en Paraná

1770529719_36567338fc4229191e08

Fanáticos

Hubo quienes se instalaron desde horas de la mañana para asegurarse un buen lugar frente al escenario principal. Otros aprovecharon la tarde para recorrer Mateando, compartir rondas de mate o encontrarse con amigos que conocieron en ediciones anteriores y que, año tras año, vuelven a coincidir en la Fiesta.

“Venimos desde Córdoba, viajamos toda la noche en micro. Lali nos acompaña hace años y no queríamos perdernos esta fecha, porque sabíamos que era especial”, contó Agustina, de 23 años, mientras aguardaba la apertura del escenario. A su lado, un grupo de chicas de Misiones asentía: “Acá terminás haciendo amigos. Nos conocimos por redes, nos organizamos y hoy estamos juntas acá”.

15626cb8b33ef85bde0edbf3a3db972f

Ese clima de comunidad se profundizó incluso antes del show. El sábado al mediodía, los bailarines que acompañan a Lali realizaron la prueba de sonido y, al finalizar, se quedaron sacándose fotos con quienes ya aguardaban en el predio. El gesto fue celebrado por los fanáticos, que destacaron la cercanía y el respeto con el que todo el equipo se vinculó con el público.

La emoción fue una constante. Hubo lágrimas, abrazos, ansiedad y relatos llenos de afecto. “Lali nos salvó muchas veces con sus canciones. Para nosotras verla en vivo es algo muy fuerte”, dijo Milagros, llegada desde La Pampa junto a su hermana. Historias similares se repitieron una y otra vez, reafirmando el vínculo profundo que la artista construyó con su público a lo largo de los años.

La presentación de Lali coronó una grilla diversa y federal. El sábado también pasaron por el escenario principal Los Caballeros de la Quema, Gauchito Club, Rombai y artistas seleccionados del Premate. El viernes, tocaron Los Nocheros, Raly Barrionuevo, Coti, el Gran Ensamble Paraná y los ganadores del Premate, con más de cien artistas en escena, en una propuesta que tuvo figuras nacionales con una fuerte presencia local.

1770529723_c701e6d92b3764d91fad

Turismo y trabajo

La Fiesta Nacional del Mate volvió a mostrar que su potencia excede lo musical. A lo largo del predio, el público recorrió Mateando, el espacio comercial y cultural que reunió a más de 50 stands de emprendedores, artesanos y yerbateros de distintos puntos del país. También tuvieron un lugar destacado el Concurso de Cebadores, con finalistas surgidos de instancias barriales; el Matecito, pensado para las infancias; el escenario Parientes del Mar, con propuestas orientadas a las juventudes; y ArteMate, que sumó artes visuales y literatura como nuevo atractivo.

La intendenta Rosario Romero destacó el carácter participativo del evento y el trabajo colectivo que lo sostiene: “La comunidad de Paraná y de Entre Ríos se pliega a un movimiento cultural que genera una gran expectativa en forma participativa. Todo lo que sucede durante ambos días trasciende lo que pasa arriba del escenario: se construye un movimiento cultural que es celebrado por los paranaenses y por mucha gente de nuestra región, con un enorme esfuerzo de la Municipalidad y de toda la comunidad”.

1770530032_5a02e6cd6d9237aad468

El impacto de la Fiesta también se reflejó en la ciudad. Durante el fin de semana, hubo una importante ocupación hotelera, movimiento gastronómico y circulación constante de visitantes. Más de 40 clubes de Paraná participaron del patio de comidas, ofreciendo alimentos y bebidas a precios accesibles, con lo recaudado destinado a sus actividades sociales, deportivas y culturales.

En materia organizativa, el predio contó con puestos sanitarios, de hidratación, personal médico, ambulancias, baños y un operativo de seguridad coordinado entre la Municipalidad, la Policía, Prefectura y bomberos, que permitió el desarrollo ordenado de ambas jornadas.

Organizada por la Municipalidad de Paraná, con el apoyo del Centro Comunitario Solidaridad, EMPATUR y el Gobierno de Entre Ríos, y el acompañamiento de sponsors públicos y privados, la 35ª Fiesta Nacional del Mate cerró una edición que dejó imágenes, historias y encuentros que seguirán circulando mucho después de que se apaguen las luces del escenario.

LEER MÁS: Miles de personas en la primera noche de la 35ª Fiesta Nacional del Mate

1770529726_175f951e7bfad9e83799
Fiesta Nacional del Mate Histórica Lali Paraná Plaza de las colectividades
Noticias relacionadas
miles de personas en la primera noche de la 35ª fiesta nacional del mate

Miles de personas en la primera noche de la 35ª Fiesta Nacional del Mate

Coti fue uno de los artistas en la primera noche de la Fiesta Nacional del Mate.

Un gran marco de público en la primera noche de la Fiesta Nacional del Mate

Joaquín Arijón destacó el alcance cultural y social de la 35ª Fiesta Nacional del Mate

Joaquín Arijón destacó el alcance cultural y social de la 35ª Fiesta Nacional del Mate

fiesta nacional del mate: mateando abre sus puertas este jueves en sala mayo

Fiesta Nacional del Mate: Mateando abre sus puertas este jueves en Sala Mayo

Ver comentarios

Lo último

Falleció Pedro Medina, destacado fotógrafo y reportero gráfico entrerriano

Falleció Pedro Medina, destacado fotógrafo y reportero gráfico entrerriano

El papa León XIV afirmó que la fraternidad debe reemplazar al poder militar y económico

El papa León XIV afirmó que la fraternidad "debe reemplazar al poder militar y económico"

Scioli estuvo en la sexta noche del Carnaval de Gualeguaychú

Scioli estuvo en la sexta noche del Carnaval de Gualeguaychú

Ultimo Momento
Falleció Pedro Medina, destacado fotógrafo y reportero gráfico entrerriano

Falleció Pedro Medina, destacado fotógrafo y reportero gráfico entrerriano

El papa León XIV afirmó que la fraternidad debe reemplazar al poder militar y económico

El papa León XIV afirmó que la fraternidad "debe reemplazar al poder militar y económico"

Scioli estuvo en la sexta noche del Carnaval de Gualeguaychú

Scioli estuvo en la sexta noche del Carnaval de Gualeguaychú

Horóscopo del domingo 8 de febrero de 2026

Horóscopo del domingo 8 de febrero de 2026

New England Patriots y Seattle Seahawks se enfrentan en el Super Bowl LX por la gloria absoluta

New England Patriots y Seattle Seahawks se enfrentan en el Super Bowl LX por la gloria absoluta

Policiales
Federal: detienen a un hombre por abuso sexual y lesiones

Federal: detienen a un hombre por abuso sexual y lesiones

Santa Elena: ampliaron la imputación de Benítez y lo trasladaron a la Jefatura de La Paz

Santa Elena: ampliaron la imputación de Benítez y lo trasladaron a la Jefatura de La Paz

Colón: Prefectura rescató a cuatro personas que cayeron al río Uruguay

Colón: Prefectura rescató a cuatro personas que cayeron al río Uruguay

Con un QR, la Policía pide a los vecinos que se animen a denunciar al narco de su barrio

Con un QR, la Policía pide a los vecinos que se animen a denunciar al narco de su barrio

Cuerpo calcinado: secuestraron una camioneta en Cerrito y detuvieron a un joven en Paraná

Cuerpo calcinado: secuestraron una camioneta en Cerrito y detuvieron a un joven en Paraná

Ovación
Wenceslao Mansilla y Franco Catena palpitan la primera velada de la temporada en Paraná

Wenceslao Mansilla y Franco Catena palpitan la primera velada de la temporada en Paraná

New England Patriots y Seattle Seahawks se enfrentan en el Super Bowl LX por la gloria absoluta

New England Patriots y Seattle Seahawks se enfrentan en el Super Bowl LX por la gloria absoluta

El maratón Paraná-Santa Fe se volvió a realizar luego de 38 años

El maratón Paraná-Santa Fe se volvió a realizar luego de 38 años

Noche negra de River Plate: Tigre lo goleó 4-1 en el Monumental

Noche negra de River Plate: Tigre lo goleó 4-1 en el Monumental

Falleció Alfredo Félix Bourdillón, histórico nadador olímpico de Paraná

Falleció Alfredo Félix Bourdillón, histórico nadador olímpico de Paraná

La provincia
Falleció Pedro Medina, destacado fotógrafo y reportero gráfico entrerriano

Falleció Pedro Medina, destacado fotógrafo y reportero gráfico entrerriano

Scioli estuvo en la sexta noche del Carnaval de Gualeguaychú

Scioli estuvo en la sexta noche del Carnaval de Gualeguaychú

El pasacalles resiste al paso del tiempo y se mantiene su demanda

El pasacalles resiste al paso del tiempo y se mantiene su demanda

Estiman que 120.000 personas vivieron el cierre de la Fiesta Nacional del Mate

Estiman que 120.000 personas vivieron el cierre de la Fiesta Nacional del Mate

La Fiesta Nacional del Mate cerró una edición histórica e inolvidable

La Fiesta Nacional del Mate cerró una edición histórica e inolvidable

Dejanos tu comentario