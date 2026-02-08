La Fiesta Nacional del Mate cerró una edición histórica e inolvidable

Miles de personas llegaron el fin de semana a la Fiesta Nacional del Mate con el fin de ver a Lali, Los Nocheros y Coti, entre otros artistas.

La 35ª edición de la Fiesta Nacional del Mate se despidió anoche con una postal que confirma su lugar como el acontecimiento cultural más importante de Entre Ríos. Durante dos jornadas, miles de personas se reunieron en la Plaza de las Colectividades para compartir música y un mate, en una celebración que volvió a poner a Paraná en el centro de la agenda cultural del país.

El cierre tuvo un condimento especial: la llegada de Lali a la capital entrerriana, en lo que fue su primera presentación de 2026, un dato que convirtió a la noche del sábado en un punto de peregrinación para fanáticos de distintas provincias. Desde temprano, el predio comenzó a poblarse de grupos que llegaron en micros y vehículos particulares desde Catamarca, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Misiones, La Pampa y otras provincias, muchos de ellos con remeras, banderas y carteles dedicados a la artista.

Fanáticos

Hubo quienes se instalaron desde horas de la mañana para asegurarse un buen lugar frente al escenario principal. Otros aprovecharon la tarde para recorrer Mateando, compartir rondas de mate o encontrarse con amigos que conocieron en ediciones anteriores y que, año tras año, vuelven a coincidir en la Fiesta.

“Venimos desde Córdoba, viajamos toda la noche en micro. Lali nos acompaña hace años y no queríamos perdernos esta fecha, porque sabíamos que era especial”, contó Agustina, de 23 años, mientras aguardaba la apertura del escenario. A su lado, un grupo de chicas de Misiones asentía: “Acá terminás haciendo amigos. Nos conocimos por redes, nos organizamos y hoy estamos juntas acá”.

Ese clima de comunidad se profundizó incluso antes del show. El sábado al mediodía, los bailarines que acompañan a Lali realizaron la prueba de sonido y, al finalizar, se quedaron sacándose fotos con quienes ya aguardaban en el predio. El gesto fue celebrado por los fanáticos, que destacaron la cercanía y el respeto con el que todo el equipo se vinculó con el público.

La emoción fue una constante. Hubo lágrimas, abrazos, ansiedad y relatos llenos de afecto. “Lali nos salvó muchas veces con sus canciones. Para nosotras verla en vivo es algo muy fuerte”, dijo Milagros, llegada desde La Pampa junto a su hermana. Historias similares se repitieron una y otra vez, reafirmando el vínculo profundo que la artista construyó con su público a lo largo de los años.

La presentación de Lali coronó una grilla diversa y federal. El sábado también pasaron por el escenario principal Los Caballeros de la Quema, Gauchito Club, Rombai y artistas seleccionados del Premate. El viernes, tocaron Los Nocheros, Raly Barrionuevo, Coti, el Gran Ensamble Paraná y los ganadores del Premate, con más de cien artistas en escena, en una propuesta que tuvo figuras nacionales con una fuerte presencia local.

Turismo y trabajo

La Fiesta Nacional del Mate volvió a mostrar que su potencia excede lo musical. A lo largo del predio, el público recorrió Mateando, el espacio comercial y cultural que reunió a más de 50 stands de emprendedores, artesanos y yerbateros de distintos puntos del país. También tuvieron un lugar destacado el Concurso de Cebadores, con finalistas surgidos de instancias barriales; el Matecito, pensado para las infancias; el escenario Parientes del Mar, con propuestas orientadas a las juventudes; y ArteMate, que sumó artes visuales y literatura como nuevo atractivo.

La intendenta Rosario Romero destacó el carácter participativo del evento y el trabajo colectivo que lo sostiene: “La comunidad de Paraná y de Entre Ríos se pliega a un movimiento cultural que genera una gran expectativa en forma participativa. Todo lo que sucede durante ambos días trasciende lo que pasa arriba del escenario: se construye un movimiento cultural que es celebrado por los paranaenses y por mucha gente de nuestra región, con un enorme esfuerzo de la Municipalidad y de toda la comunidad”.

El impacto de la Fiesta también se reflejó en la ciudad. Durante el fin de semana, hubo una importante ocupación hotelera, movimiento gastronómico y circulación constante de visitantes. Más de 40 clubes de Paraná participaron del patio de comidas, ofreciendo alimentos y bebidas a precios accesibles, con lo recaudado destinado a sus actividades sociales, deportivas y culturales.

En materia organizativa, el predio contó con puestos sanitarios, de hidratación, personal médico, ambulancias, baños y un operativo de seguridad coordinado entre la Municipalidad, la Policía, Prefectura y bomberos, que permitió el desarrollo ordenado de ambas jornadas.

Organizada por la Municipalidad de Paraná, con el apoyo del Centro Comunitario Solidaridad, EMPATUR y el Gobierno de Entre Ríos, y el acompañamiento de sponsors públicos y privados, la 35ª Fiesta Nacional del Mate cerró una edición que dejó imágenes, historias y encuentros que seguirán circulando mucho después de que se apaguen las luces del escenario.