Cerró un frigorífico bonaerense y hay otros 140 despidos

Se conoció el cierre definitivo del frigorífico San Roque, de Morón. Se da en un contexto de suba de compras externas y un mercado interno en reducción.

Una nueva compañía decidió el cierre de su planta productiva. Se trata del frigorífico San Roque, ubicado en la localidad bonaerense de Morón, provincia de Buenos Aires. La empresa alegó que la decisión responde a cambios en las condiciones económicas del país, así como a la apertura de las importaciones. La firma desvinculó a sus 140 empleados, quienes ya empezaron a recibir los telegramas.

“Por la presente se le notifica que por cambios drásticos habidos en las condiciones económicas del país, sumados a la indiscriminada apertura comercial que conlleva a la importación de carnes sin ningún tipo de control, circunstancias que han alterado de manera sustancial las reglas comerciales, provocando la drástica baja del consumo por factores socioeconómicos ajenos a esta empresa, circunstancias que han tornado inviable la continuidad de la producción”, dice la carta de despido que recibieron los trabajadores, según consignó Infobae.

Ganadera San Roque

El cierre de la planta

El cierre de la planta, afirma el texto, se concretó a partir del 27 de febrero de 2026. “Procederemos al cierre definitivo del establecimiento por las causas invocadas”, resalta la notificación, que aclara que se trata de despidos en los términos del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. La liquidación final será puesta a disposición conforme a la normativa vigente, junto con los certificados previstos en el artículo 80 de la misma ley, dentro de los plazos legales y en el domicilio laboral.

Mientras continúan las audiencias oficiales, los trabajadores esperan precisiones y alternativas que permitan atenuar el impacto social que genera el cierre de uno de los establecimientos históricos del distrito. El lunes se realizó una audiencia en el Ministerio de Trabajo entre representantes de la empresa y los empleados desped

idos. Según trascendió, se fijó una nueva instancia de diálogo para el miércoles con el objetivo de intentar avanzar en posibles acuerdos.

Frigorifico carne

El caso de San Roque se suma al del frigorífico General Pico, creador de las reconocidas hamburguesas Paty, que recientemente desvinculó a 194 trabajadores y cuya continuidad depende del ingreso de un nuevo inversor. La firma, propiedad del empresario Ernesto “Tito” Lowenstein, atraviesa una delicada situación financiera, con una deuda que supera los $30.000 millones.

Hace menos de un mes, la compañía ya había suspendido a la totalidad de su plantel, integrado por más de 450 trabajadores, como consecuencia de una fuerte baja en las exportaciones, la presión de los costos locales y los vaivenes macroeconómicos propios de la Argentina.