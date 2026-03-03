Uno Entre Rios | La Provincia | Papelitos

Gualeguaychú: Papelitos es la ganadora 2026 del Carnaval del País y se consagró pentacampeona

La comparsa del Club Juventud Unida, Papelitos, hizo historia en el Carnaval del País al consagrarse campeona por quinta vez consecutiva.

3 de marzo 2026 · 22:12hs
Los integrantes de Papelitos festejaron este martes tras informar las votaciones.

Los integrantes de Papelitos festejaron este martes tras informar las votaciones.

La comparsa del Club Juventud Unida, Papelitos, volvió a escribir una página dorada en la historia del carnaval más importante del país. Este martes 3 de marzo, tras la apertura oficial de sobres en el Centro de Convenciones de Gualeguaychú, se confirmó que la agrupación obtuvo el título de la edición 2026 del Carnaval del País, logrando así su quinto campeonato consecutivo.

Papelitos es historia: nació la primera comparsa pentacampeona que jamás tuvo el Carnaval

Papelitos Carnavales de Gualeguaychú
Papelitos, campeona nuevamente de los Carnavales de Gualeguaychú.

Papelitos, campeona nuevamente de los Carnavales de Gualeguaychú.

El segundo puesto fue para Marí Marí, mientras que O’Bahía y Ará Yeví completaron la tabla en el tercer y cuarto lugar, respectivamente. Con este resultado, Ará Yeví descenderá y no participará en la próxima edición, lo que abre la puerta al regreso de Kamarr, ausente durante este año.

Hallaron restos biológicos en el volcadero municipal

Hallaron restos biológicos en el volcadero municipal

La adulta mayor, que no puede moverse por sus propios medios, vivía en condiciones deplorables. Tras la intervención de la Justicia sobrinos se harán cargo de ella

Santa Elena: rescatan a una mujer de 82 años en estado de abandono y vulnerabilidad

Una definición esperada por toda la ciudad

Desde el sábado pasado, cuando finalizaron las 11 noches de desfile en el Corsódromo, la expectativa era total. Vecinos, turistas y protagonistas aguardaban el momento decisivo: la apertura de sobres con los votos de los jurados.

Embed

La ceremonia comenzó puntualmente a las 20 horas en el Centro de Convenciones, ubicado junto al Corsódromo. Fue transmitida en vivo a través del canal oficial de YouTube del evento, permitiendo que miles de personas siguieran el escrutinio minuto a minuto.

Luego de las palabras introductorias de las autoridades responsables del recuento, se dio inicio a la apertura de sobres correspondientes a los tres rubros individuales: Batucada, Pasista y Portabanderas. El conteo se realizó noche por noche y fue leído en voz alta, generando aplausos, tensión y festejos parciales en cada instancia.

Ará Yeví brilló en Batucada

En el primero de los rubros, el premio a la Mejor Batucada 2026 fue para Sonido de Parche, perteneciente a Ará Yeví, que bajo la conducción de Leo Stefani alcanzó los 98 puntos y se quedó con el máximo galardón.

El segundo lugar fue para Los Pibes, de Papelitos, con 96 unidades. En tanto, el tercer puesto registró un empate en 88 puntos entre Batería Aplanadora, de Marí Marí, y Las Audaces, de O’Bahía.

Paradójicamente, el reconocimiento individual no alcanzó para evitar el descenso de Ará Yeví, que cerró una temporada irregular en el puntaje general.

Un dominio histórico de Papelitos

El nuevo campeonato consolida el dominio absoluto de Juventud Unida en los últimos años. Cinco títulos consecutivos no solo reflejan regularidad artística, sino también un proyecto sólido, con inversión, creatividad y un equipo técnico que ha sabido sostener el nivel en cada rubro evaluado.

Vestuario, carrozas, puesta en escena, música, coreografías y despliegue escénico fueron nuevamente puntos fuertes de la comparsa campeona, que logró cautivar tanto al público como al exigente jurado.

La consagración no solo reafirma su liderazgo, sino que la coloca en un lugar de privilegio dentro de la historia grande del carnaval de Gualeguaychú.

El impacto del descenso y el regreso de Kamarr

El cuarto puesto determinó el descenso de Ará Yeví, una noticia que generó sentimientos encontrados entre sus seguidores. A pesar de destacarse en el rubro Batucada, el puntaje global no fue suficiente para mantenerse en competencia.

En contrapartida, el resultado marca el retorno de Kamarr, que volverá a desfilar en la próxima edición, renovando la grilla de comparsas y prometiendo una temporada 2027 con nuevos desafíos y rivalidades.

Una edición multitudinaria

La edición 2026 volvió a demostrar por qué el Carnaval del País es uno de los eventos más convocantes de la Argentina. Con 11 noches de espectáculo, tribunas colmadas y miles de visitantes de distintos puntos del país, la fiesta reafirmó su impacto cultural, turístico y económico en la región.

La apertura de sobres, como cada año, fue el broche final de una temporada cargada de emoción. Entre festejos, lágrimas y abrazos, quedó definido el nuevo campeón.

Juventud Unida levantó nuevamente la copa y reafirmó su hegemonía. El carnaval ya empieza a pensar en 2027.

Papelitos Juventud Unida Carnaval del País
Noticias relacionadas
el festival 8m un rio de voces llega al centro cultural juan l. ortiz

El Festival 8M "Un río de voces" llega al Centro Cultural Juan L. Ortiz

Presentaron la segunda edición del Festival Folclórico del Aguaribay

Presentaron la segunda edición del Festival Folclórico del Aguaribay

La Policía de Entre Ríos incorporó vehículos 0 km, armas no letales y un sistema digital único en el país.

La Policía de Entre Ríos incorporó vehículos 0 km, armas no letales y un sistema digital único en el país

El Rowing junta donaciones de últiles y zapatillas

El Rowing junta donaciones de últiles y zapatillas

Ver comentarios

Lo último

Gualeguaychú: Papelitos es la ganadora 2026 del Carnaval del País y se consagró pentacampeona

Gualeguaychú: Papelitos es la ganadora 2026 del Carnaval del País y se consagró pentacampeona

Huracán detuvo el andar ganador de Belgrano

Huracán detuvo el andar ganador de Belgrano

Sarmiento lo ganó desde el arranque y sumó tres puntos de oro ante Estudiantes (RC)

Sarmiento lo ganó desde el arranque y sumó tres puntos de oro ante Estudiantes (RC)

Ultimo Momento
Gualeguaychú: Papelitos es la ganadora 2026 del Carnaval del País y se consagró pentacampeona

Gualeguaychú: Papelitos es la ganadora 2026 del Carnaval del País y se consagró pentacampeona

Huracán detuvo el andar ganador de Belgrano

Huracán detuvo el andar ganador de Belgrano

Sarmiento lo ganó desde el arranque y sumó tres puntos de oro ante Estudiantes (RC)

Sarmiento lo ganó desde el arranque y sumó tres puntos de oro ante Estudiantes (RC)

Se conoció el fixture del Federal A

Se conoció el fixture del Federal A

Hallaron restos biológicos en el volcadero municipal

Hallaron restos biológicos en el volcadero municipal

Policiales
Tragedia en Concordia: un motociclista murió tras ser arrollado por un colectivo

Tragedia en Concordia: un motociclista murió tras ser arrollado por un colectivo

Narcotráfico: revelan que Airaldi tenía una pista de aterrizaje, armas, dólares y policías a su servicio

Narcotráfico: revelan que Airaldi tenía una pista de aterrizaje, armas, dólares y policías a su servicio

Ruta 12: un hombre murió al caer su auto debajo de un puente

Ruta 12: un hombre murió al caer su auto debajo de un puente

Un voraz incendio afectó un depósito de un supermercado de Concordia

Un voraz incendio afectó un depósito de un supermercado de Concordia

Recuperan partes de una campana robada y esclarecen hurto en la Basílica de Victoria

Recuperan partes de una campana robada y esclarecen hurto en la Basílica de Victoria

Ovación
Se conoció el fixture del Federal A

Se conoció el fixture del Federal A

Atlético de Madrid sufrió una goleada, pero eliminó a Barcelona y jugará la final

Atlético de Madrid sufrió una goleada, pero eliminó a Barcelona y jugará la final

Huracán detuvo el andar ganador de Belgrano

Huracán detuvo el andar ganador de Belgrano

Sarmiento lo ganó desde el arranque y sumó tres puntos de oro ante Estudiantes (RC)

Sarmiento lo ganó desde el arranque y sumó tres puntos de oro ante Estudiantes (RC)

AFA ratificó el paro para el fin de semana

AFA ratificó el paro para el fin de semana

La provincia
Gualeguaychú: Papelitos es la ganadora 2026 del Carnaval del País y se consagró pentacampeona

Gualeguaychú: Papelitos es la ganadora 2026 del Carnaval del País y se consagró pentacampeona

Hallaron restos biológicos en el volcadero municipal

Hallaron restos biológicos en el volcadero municipal

Santa Elena: rescatan a una mujer de 82 años en estado de abandono y vulnerabilidad

Santa Elena: rescatan a una mujer de 82 años en estado de abandono y vulnerabilidad

El Festival 8M Un río de voces llega al Centro Cultural Juan L. Ortiz

El Festival 8M "Un río de voces" llega al Centro Cultural Juan L. Ortiz

Presentaron la segunda edición del Festival Folclórico del Aguaribay

Presentaron la segunda edición del Festival Folclórico del Aguaribay

Dejanos tu comentario