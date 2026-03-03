Gualeguaychú: Papelitos es la ganadora 2026 del Carnaval del País y se consagró pentacampeona

La comparsa del Club Juventud Unida, Papelitos, hizo historia en el Carnaval del País al consagrarse campeona por quinta vez consecutiva.

La comparsa del Club Juventud Unida, Papelitos, volvió a escribir una página dorada en la historia del carnaval más importante del país. Este martes 3 de marzo, tras la apertura oficial de sobres en el Centro de Convenciones de Gualeguaychú, se confirmó que la agrupación obtuvo el título de la edición 2026 del Carnaval del País, logrando así su quinto campeonato consecutivo.

El segundo puesto fue para Marí Marí , mientras que O’Bahía y Ará Yeví completaron la tabla en el tercer y cuarto lugar, respectivamente. Con este resultado, Ará Yeví descenderá y no participará en la próxima edición, lo que abre la puerta al regreso de Kamarr , ausente durante este año.

Una definición esperada por toda la ciudad

Desde el sábado pasado, cuando finalizaron las 11 noches de desfile en el Corsódromo, la expectativa era total. Vecinos, turistas y protagonistas aguardaban el momento decisivo: la apertura de sobres con los votos de los jurados.

La ceremonia comenzó puntualmente a las 20 horas en el Centro de Convenciones, ubicado junto al Corsódromo. Fue transmitida en vivo a través del canal oficial de YouTube del evento, permitiendo que miles de personas siguieran el escrutinio minuto a minuto.

Luego de las palabras introductorias de las autoridades responsables del recuento, se dio inicio a la apertura de sobres correspondientes a los tres rubros individuales: Batucada, Pasista y Portabanderas. El conteo se realizó noche por noche y fue leído en voz alta, generando aplausos, tensión y festejos parciales en cada instancia.

Ará Yeví brilló en Batucada

En el primero de los rubros, el premio a la Mejor Batucada 2026 fue para Sonido de Parche, perteneciente a Ará Yeví, que bajo la conducción de Leo Stefani alcanzó los 98 puntos y se quedó con el máximo galardón.

El segundo lugar fue para Los Pibes, de Papelitos, con 96 unidades. En tanto, el tercer puesto registró un empate en 88 puntos entre Batería Aplanadora, de Marí Marí, y Las Audaces, de O’Bahía.

Paradójicamente, el reconocimiento individual no alcanzó para evitar el descenso de Ará Yeví, que cerró una temporada irregular en el puntaje general.

Un dominio histórico de Papelitos

El nuevo campeonato consolida el dominio absoluto de Juventud Unida en los últimos años. Cinco títulos consecutivos no solo reflejan regularidad artística, sino también un proyecto sólido, con inversión, creatividad y un equipo técnico que ha sabido sostener el nivel en cada rubro evaluado.

Vestuario, carrozas, puesta en escena, música, coreografías y despliegue escénico fueron nuevamente puntos fuertes de la comparsa campeona, que logró cautivar tanto al público como al exigente jurado.

La consagración no solo reafirma su liderazgo, sino que la coloca en un lugar de privilegio dentro de la historia grande del carnaval de Gualeguaychú.

El impacto del descenso y el regreso de Kamarr

El cuarto puesto determinó el descenso de Ará Yeví, una noticia que generó sentimientos encontrados entre sus seguidores. A pesar de destacarse en el rubro Batucada, el puntaje global no fue suficiente para mantenerse en competencia.

En contrapartida, el resultado marca el retorno de Kamarr, que volverá a desfilar en la próxima edición, renovando la grilla de comparsas y prometiendo una temporada 2027 con nuevos desafíos y rivalidades.

Una edición multitudinaria

La edición 2026 volvió a demostrar por qué el Carnaval del País es uno de los eventos más convocantes de la Argentina. Con 11 noches de espectáculo, tribunas colmadas y miles de visitantes de distintos puntos del país, la fiesta reafirmó su impacto cultural, turístico y económico en la región.

La apertura de sobres, como cada año, fue el broche final de una temporada cargada de emoción. Entre festejos, lágrimas y abrazos, quedó definido el nuevo campeón.

Juventud Unida levantó nuevamente la copa y reafirmó su hegemonía. El carnaval ya empieza a pensar en 2027.