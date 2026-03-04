Peabody en concurso preventivo por bajas ventas e importaciones

Uno Entre Rios | Economia | Peabody

Goldmund, fabricantes de Peabody inició concurso preventivo. Crece la crisis del sector de electrodomésticos, por caida de ventas y masividad de importaciones

4 de marzo 2026 · 12:10hs
Goldmund, fabricantes de Peabody inició concurso preventivo. Crece la crisis del sector de electrodomésticos, por caida de ventas y masividad de importaciones
Goldmund, la empresa detrás de la marca Peabody inició un concurso preventivo mientras por su crisis financiera. En un comunicado habla de la "reestructuración de pasivos" en medio de la caída del consumo y su dueño advirtió sobre la "avalancha de importaciones" que golpea a la industria.

Goldmund SA comunicó a su red de clientes y proveedores el inicio de una "etapa de reestructuración de pasivos", en un contexto de caída del consumo y dificultades financieras que también afectan a otras firmas del rubro.

El expediente judicial tramita bajo el número COM 002835/2026 en el Juzgado Comercial 21 - Secretaría N° 41, con la carátula "Goldmund S.A. s/ Concurso Preventivo". Desde la empresa evitaron hacer declaraciones públicas y señalaron que "será un proceso largo", aunque confirmaron que la operatoria continúa con normalidad mientras se ordenan los compromisos financieros.

En una carta enviada el 2 de marzo a clientes y proveedores, la compañía explicó que el proceso busca "ordenar los compromisos y fortalecer la estructura de la compañía, con el objetivo de garantizar la continuidad operativa y proyectar un desarrollo sostenible en el tiempo". En el mismo mensaje remarcó que mantiene "intacta su responsabilidad comercial y profesional" y que seguirá cumpliendo con sus operaciones habituales.

El fundador y dueño de la empresa, Dante Choi, venía advirtiendo desde hace tiempo sobre el impacto de la competencia externa. Según afirmó en una entrevista a fines de 2024, la industria enfrenta "una avalancha de importaciones", incluso con productos que —según denunció— ingresan sin controles suficientes de calidad o de legalidad, lo que afecta a la producción local.

Goldmund nació tras la crisis de 2001 como importadora de heladeras y en 2004 adquirió la marca Peabody, con la que amplió su catálogo a pequeños electrodomésticos como licuadoras, tostadoras y cafeteras. Desde 2010 comenzó a producir en el país y desarrolló plantas en la provincia de Buenos Aires, además de exportar a varios mercados. Sin embargo, pese a ese esquema mixto de producción nacional e importación, la empresa no logró sostener su situación financiera y recurrió al concurso para reorganizar sus deudas.

La obesidad es una enfermedad crónica que afecta a todo el organismo

Pondrán en valor esculturas del espacio público de Paraná

Diputados de Entre Ríos solicitan informes sobre códigos de descuento de Muper y Red Mutual

La obesidad es una enfermedad crónica que afecta a todo el organismo

Pondrán en valor esculturas del espacio público de Paraná

Diputados de Entre Ríos solicitan informes sobre códigos de descuento de Muper y Red Mutual

Cronograma de becas provinciales

La Biblioteca Popular del Paraná renueva su agenda de talleres

Youtuber entrerriano denunció que le dispararon en un campo y hubo allanamiento

Federación: denunció que manipulan sus fotos para difundir falsos desnudos en redes

Paraná: un hombre fue detenido por efectuar disparos y su madre entregó el arma

Detienen a jóvenes con cocaína y marihuana lista para comercializar en Victoria

Tragedia en Concordia: un motociclista murió tras ser arrollado por un colectivo

Eduardo Coudet fue presentado en River Plate: "Me gusta el lío"

Boca visita a Lanús en partido pendiente

Sportivo Urquiza y Peñarol dejan la rivalidad de lado por una causa que los une

Central Entrerriano tropezó luego de siete victorias seguidas

Se conoció el fixture del Federal A

Pondrán en valor esculturas del espacio público de Paraná

Diputados de Entre Ríos solicitan informes sobre códigos de descuento de Muper y Red Mutual

Cronograma de becas provinciales

La Biblioteca Popular del Paraná renueva su agenda de talleres

Se realizará una muestra conmemorativa en el Museo Hogar Escuela Eva Perón

