Uno Entre Rios | La Provincia | Santa Elena

Santa Elena: rescatan a una mujer de 82 años en estado de abandono y vulnerabilidad

La adulta mayor, que no puede moverse por sus propios medios, vivía en condiciones deplorables. Tras la intervención de la Justicia sobrinos se harán cargo de ella.

3 de marzo 2026 · 19:23hs
La adulta mayor

La adulta mayor, que no puede moverse por sus propios medios, vivía en condiciones deplorables. Tras la intervención de la Justicia sobrinos se harán cargo de ella
La adulta mayor

La adulta mayor, que no puede moverse por sus propios medios, vivía en condiciones deplorables. Tras la intervención de la Justicia sobrinos se harán cargo de ella

Una mujer de 82 años fue asistida y trasladada al hospital local tras detectarse que vivía en condiciones de "extrema vulnerabilidad" en el barrio Martín García de Santa Elena. El operativo, encabezado por el Juzgado de Paz local, contó con la participación de la policía y distintas áreas municipales. Finalmente, familiares de la adulta mayor se comprometieron a su cuidado, pero la Justicia designó un auxiliar que certifique con frecuencia el estado de salud de la mujer.

Santa Elena mujer anciana sola
La adulta mayor, que no puede moverse por sus propios medios, vivía en condiciones deplorables. Tras la intervención de la Justicia sobrinos se harán cargo de ella

La adulta mayor, que no puede moverse por sus propios medios, vivía en condiciones deplorables. Tras la intervención de la Justicia sobrinos se harán cargo de ella

La mañana del pasado sábado, los vecinos de la calle Paraná, en la localidad de Santa Elena, se vieron sorprendidos por un despliegue oficial liderado por el juez de paz Guillermo Vega. El procedimiento, que comenzó cerca de las 10:30, tuvo como objetivo asistir a una vecina de avanzada edad que se encontraba viviendo sola en condiciones materiales y de salud muy desfavorables.

giuliana bissutti, la entrerriana que volo para conquistar madrid y revolucionar la estetica

Giuliana Bissutti, la entrerriana que voló para conquistar Madrid y revolucionar la estética

santa elena: historiadores descubren la advocacion original del mitico oratorio de denis

Santa Elena: historiadores descubren la advocación original del mítico Oratorio de Denis

Las imágenes a las que accedió UNO son contundentes y muy movilizantes, porque dan cuenta de una mujer que tiene impedimento físico y no puede acceder por cuenta propia a los sanitarios, además el lugar está muy poco aseado y se la ve en completo estado de abandono.

Cronología de la intervención

La situación llegó a conocimiento del juzgado el miércoles de la semana pasada a partir de una presentación por parte de una vecina que reclamaba una deuda por parte de la propietaria de la vivienda. Fue en ese contexto que agentes del Estado llegaron hasta el domicilio.

Ante la gravedad del reporte, se inició de inmediato una red de coordinación que incluyó a la policía local, el ministerio pupilar de La Paz y el Hospital Santa Elena, solicitando la intervención de trabajadores sociales para constatar el estado de la mujer.

Durante el operativo del sábado, la presencia de un vehículo de una cochería local para el traslado de la mujer generó alarma y una "importante movilización" de los vecinos, quienes inicialmente temieron que se tratara de un desenlace fatal. Sin embargo, se aclaró que el traslado tenía como fin la atención médica inmediata en el hospital local.

Santa Elena mujer anciana sola (1)

En el transcurso de las actuaciones, se hicieron presentes sobrinos de la mujer, quienes se comprometieron a hacerse cargo de su atención. No obstante, la Justicia tomó medidas preventivas adicionales tales como la designación de un auxiliar que verifique frecuentemente el estado de la mujer, se inició también un proceso judicial para nombrar un representante legal que gestione sus ingresos (tarjetas) y su obra social.

El doctor Ezequiel Baldini, defensor de turno, acompañó el proceso para garantizar la asistencia sanitaria y los cuidadores necesarios.

Responsabilidad social

Consultado sobre la frecuencia de estos casos, el juez Vega calificó la situación vivida por la mujer como "inadmisible". El magistrado destacó que, a pesar de que la persona cuenta con vivienda, ingresos y cobertura médica, falló el entorno de contención.

"Son tiempos difíciles que requieren de toda la voluntad y la vocación para ser útiles en la sociedad", manifestó Vega, enfatizando la necesidad de "hacer territorio y comprometerse" para evitar que este tipo de situaciones de abandono se repitan.

Santa Elena mujer Hospital Operativo
Noticias relacionadas
Dos efectivos de delitos rurales fueron heridos en Santa Elena.

Santa Elena: dos policías de delitos rurales resultaron heridos de arma de fuego

el festival 8m un rio de voces llega al centro cultural juan l. ortiz

El Festival 8M "Un río de voces" llega al Centro Cultural Juan L. Ortiz

Presentaron la segunda edición del Festival Folclórico del Aguaribay

Presentaron la segunda edición del Festival Folclórico del Aguaribay

La Policía de Entre Ríos incorporó vehículos 0 km, armas no letales y un sistema digital único en el país.

La Policía de Entre Ríos incorporó vehículos 0 km, armas no letales y un sistema digital único en el país

Ver comentarios

Lo último

Los horarios que tendrá el debut de Franco Colapinto en Australia

Los horarios que tendrá el debut de Franco Colapinto en Australia

Santa Elena: rescatan a una mujer de 82 años en estado de abandono y vulnerabilidad

Santa Elena: rescatan a una mujer de 82 años en estado de abandono y vulnerabilidad

Atlético de Madrid sufrió una goleada, pero eliminó a Barcelona y jugará la final

Atlético de Madrid sufrió una goleada, pero eliminó a Barcelona y jugará la final

Ultimo Momento
Los horarios que tendrá el debut de Franco Colapinto en Australia

Los horarios que tendrá el debut de Franco Colapinto en Australia

Santa Elena: rescatan a una mujer de 82 años en estado de abandono y vulnerabilidad

Santa Elena: rescatan a una mujer de 82 años en estado de abandono y vulnerabilidad

Atlético de Madrid sufrió una goleada, pero eliminó a Barcelona y jugará la final

Atlético de Madrid sufrió una goleada, pero eliminó a Barcelona y jugará la final

Rodrygo se rompió el ligamento cruzado anterior y se perderá el Mundial

Rodrygo se rompió el ligamento cruzado anterior y se perderá el Mundial

El partido entre Huracán y Belgrano se jugará sin público por el derrumbe en Parque Patricios

El partido entre Huracán y Belgrano se jugará sin público por el derrumbe en Parque Patricios

Policiales
Tragedia en Concordia: un motociclista murió tras ser arrollado por un colectivo

Tragedia en Concordia: un motociclista murió tras ser arrollado por un colectivo

Narcotráfico: revelan que Airaldi tenía una pista de aterrizaje, armas, dólares y policías a su servicio

Narcotráfico: revelan que Airaldi tenía una pista de aterrizaje, armas, dólares y policías a su servicio

Ruta 12: un hombre murió al caer su auto debajo de un puente

Ruta 12: un hombre murió al caer su auto debajo de un puente

Un voraz incendio afectó un depósito de un supermercado de Concordia

Un voraz incendio afectó un depósito de un supermercado de Concordia

Recuperan partes de una campana robada y esclarecen hurto en la Basílica de Victoria

Recuperan partes de una campana robada y esclarecen hurto en la Basílica de Victoria

Ovación
Atlético de Madrid sufrió una goleada, pero eliminó a Barcelona y jugará la final

Atlético de Madrid sufrió una goleada, pero eliminó a Barcelona y jugará la final

AFA ratificó el paro para el fin de semana

AFA ratificó el paro para el fin de semana

Los horarios que tendrá el debut de Franco Colapinto en Australia

Los horarios que tendrá el debut de Franco Colapinto en Australia

El partido entre Huracán y Belgrano se jugará sin público por el derrumbe en Parque Patricios

El partido entre Huracán y Belgrano se jugará sin público por el derrumbe en Parque Patricios

Rodrygo se rompió el ligamento cruzado anterior y se perderá el Mundial

Rodrygo se rompió el ligamento cruzado anterior y se perderá el Mundial

La provincia
Santa Elena: rescatan a una mujer de 82 años en estado de abandono y vulnerabilidad

Santa Elena: rescatan a una mujer de 82 años en estado de abandono y vulnerabilidad

El Festival 8M Un río de voces llega al Centro Cultural Juan L. Ortiz

El Festival 8M "Un río de voces" llega al Centro Cultural Juan L. Ortiz

Presentaron la segunda edición del Festival Folclórico del Aguaribay

Presentaron la segunda edición del Festival Folclórico del Aguaribay

La Policía de Entre Ríos incorporó vehículos 0 km, armas no letales y un sistema digital único en el país

La Policía de Entre Ríos incorporó vehículos 0 km, armas no letales y un sistema digital único en el país

El Rowing junta donaciones de últiles y zapatillas

El Rowing junta donaciones de últiles y zapatillas

Dejanos tu comentario