Santa Elena: rescatan a una mujer de 82 años en estado de abandono y vulnerabilidad

La adulta mayor, que no puede moverse por sus propios medios, vivía en condiciones deplorables. Tras la intervención de la Justicia sobrinos se harán cargo de ella.

Una mujer de 82 años fue asistida y trasladada al hospital local tras detectarse que vivía en condiciones de "extrema vulnerabilidad" en el barrio Martín García de Santa Elena. El operativo, encabezado por el Juzgado de Paz local, contó con la participación de la policía y distintas áreas municipales. Finalmente, familiares de la adulta mayor se comprometieron a su cuidado, pero la Justicia designó un auxiliar que certifique con frecuencia el estado de salud de la mujer.

La mañana del pasado sábado, los vecinos de la calle Paraná, en la localidad de Santa Elena, se vieron sorprendidos por un despliegue oficial liderado por el juez de paz Guillermo Vega. El procedimiento, que comenzó cerca de las 10:30, tuvo como objetivo asistir a una vecina de avanzada edad que se encontraba viviendo sola en condiciones materiales y de salud muy desfavorables.

Las imágenes a las que accedió UNO son contundentes y muy movilizantes, porque dan cuenta de una mujer que tiene impedimento físico y no puede acceder por cuenta propia a los sanitarios, además el lugar está muy poco aseado y se la ve en completo estado de abandono.

Cronología de la intervención

La situación llegó a conocimiento del juzgado el miércoles de la semana pasada a partir de una presentación por parte de una vecina que reclamaba una deuda por parte de la propietaria de la vivienda. Fue en ese contexto que agentes del Estado llegaron hasta el domicilio.

Ante la gravedad del reporte, se inició de inmediato una red de coordinación que incluyó a la policía local, el ministerio pupilar de La Paz y el Hospital Santa Elena, solicitando la intervención de trabajadores sociales para constatar el estado de la mujer.

Durante el operativo del sábado, la presencia de un vehículo de una cochería local para el traslado de la mujer generó alarma y una "importante movilización" de los vecinos, quienes inicialmente temieron que se tratara de un desenlace fatal. Sin embargo, se aclaró que el traslado tenía como fin la atención médica inmediata en el hospital local.

Santa Elena mujer anciana sola (1)

En el transcurso de las actuaciones, se hicieron presentes sobrinos de la mujer, quienes se comprometieron a hacerse cargo de su atención. No obstante, la Justicia tomó medidas preventivas adicionales tales como la designación de un auxiliar que verifique frecuentemente el estado de la mujer, se inició también un proceso judicial para nombrar un representante legal que gestione sus ingresos (tarjetas) y su obra social.

El doctor Ezequiel Baldini, defensor de turno, acompañó el proceso para garantizar la asistencia sanitaria y los cuidadores necesarios.

Responsabilidad social

Consultado sobre la frecuencia de estos casos, el juez Vega calificó la situación vivida por la mujer como "inadmisible". El magistrado destacó que, a pesar de que la persona cuenta con vivienda, ingresos y cobertura médica, falló el entorno de contención.

"Son tiempos difíciles que requieren de toda la voluntad y la vocación para ser útiles en la sociedad", manifestó Vega, enfatizando la necesidad de "hacer territorio y comprometerse" para evitar que este tipo de situaciones de abandono se repitan.