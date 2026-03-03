Uno Entre Rios | Ovación | Barcelona

Atlético de Madrid sufrió una goleada, pero eliminó a Barcelona y jugará la final

Barcelona ganó por 3-0, pero el equipo de Diego Simeone avanzó a la definición de la Copa del Rey gracias al 4-0 que obtuvo en la ida en la capital española.

3 de marzo 2026 · 19:22hs
El estadio fue una caldera. Y aunque el resultado de la noche favoreció al local, la clasificación quedó en manos del visitante. En un duelo electrizante, Barcelona derrotó 3-0 a Atlético de Madrid, pero el conjunto rojiblanco selló su pase a la final de la Copa del Rey gracias al contundente 4-0 logrado en la ida.

Desde el primer minuto el equipo de Hansi Flick salió decidido a cambiar la historia. Presión alta, circulación rápida y amplitud por las bandas fueron las armas de un Barcelona que arrinconó a su rival. A los 29 minutos del primer tiempo encontró premio: Lamine Yamal desbordó por izquierda y Marc Bernal apareció debajo del arco para empujar el 1-0.

El gol no modificó el libreto. El local siguió asfixiando y forzando errores. Cerca del descanso, un penal de David Hancko sobre Pedri amplificó la ilusión. Raphinha tomó la pelota y, con frialdad, engañó a Juan Musso para marcar el 2-0 en tiempo agregado. El entretiempo encontró a los catalanes dominando y a dos goles de igualar la serie.

El Atlético, fiel al libreto de Diego Simeone, resistió como pudo. Se replegó, cerró espacios y apostó a la contra. Musso fue figura en el complemento con tres atajadas determinantes que evitaron el tercero cuando el vendaval blaugrana parecía imparable.

Sin embargo, la insistencia tuvo recompensa. A los 27 del segundo tiempo, Joao Cancelo envió un centro preciso y Bernal, nuevamente libre en el segundo palo, firmó el 3-0 que encendió definitivamente la esperanza. El estadio explotó: solo faltaba un tanto para llevar la definición al límite.

Barcelona lo buscó, pero no pudo conseguir la hazaña

Los últimos minutos fueron de asedio total. Se jugaron seis más y el Barcelona fue con todo, pero chocó contra la resistencia rojiblanca y el oficio de un equipo que supo administrar la ventaja construida en Madrid. El pitazo final desató sensaciones encontradas: euforia contenida en el Atlético, frustración y aplausos en Cataluña.

El equipo de Simeone dejó una imagen opaca en la vuelta, superado en intensidad y juego, pero hizo valer la goleada de la ida. Barcelona ganó la batalla de la noche; Atlético ganó la guerra de la serie. Y ahora, el Colchonero tendrá la chance de ir por la corona en la final del certamen más tradicional del fútbol español.

Barcelona Atlético de Madrid Copa del Rey Diego Simeone
