Uno Entre Rios | La Provincia | Volcadero

Hallaron restos biológicos en el volcadero municipal

Recolectores de basura encontraron una bolsa con material compatible con un feto y frascos con residuos patológicos en la zona del volcadero municipal.

3 de marzo 2026 · 20:55hs
Hallaron restos biológicos en el volcadero municipal

Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira

Hallaron restos biológicos en el volcadero municipal

Un fuerte operativo policial se desplegó este martes por la tarde en el volcadero municipal, ubicado en inmediaciones de barrio San Martín de Paraná, tras el hallazgo de restos biológicos entre los residuos. Fueron recolectores de basura los que identificaron los restos y advirtieron a la policia.

De acuerdo a la información recabada por Reporte 100.7, personas que se encontraban trabajando en la recolección y clasificación de materiales reciclables detectaron una bolsa con contenido llamativo y dieron aviso inmediato a las autoridades. Dentro se habrían encontrado restos compatibles con un feto, además de frascos que contenían material patológico.

Los integrantes de Papelitos festejaron este martes tras informar las votaciones.

Gualeguaychú: Papelitos es la ganadora 2026 del Carnaval del País y se consagró pentacampeona

La adulta mayor, que no puede moverse por sus propios medios, vivía en condiciones deplorables. Tras la intervención de la Justicia sobrinos se harán cargo de ella

Santa Elena: rescatan a una mujer de 82 años en estado de abandono y vulnerabilidad

Hallaron restos biológicos en el volcadero municipal

Volcadero Paraná
Hallaron restos biológicos en el volcadero municipal

Hallaron restos biológicos en el volcadero municipal

La situación generó conmoción entre quienes desarrollan tareas en el predio. Minutos después del aviso, efectivos de Comisaría Quinta acudieron al lugar y preservaron el sector para permitir la intervención de las áreas especializadas.

También trabajaron agentes de Comisaría 16, personal de Policía Científica y el médico policial, quienes realizaron las primeras pericias y procedieron al levantamiento de los restos para su correspondiente análisis.

La investigación quedó en manos de la Justicia, que deberá establecer el origen del material hallado y determinar si se trata de residuos patológicos descartados de manera indebida o si existe otro tipo de responsabilidad en el hecho.

Por el momento no se brindaron mayores precisiones oficiales, mientras continúan las actuaciones y las pericias para esclarecer lo ocurrido.

Volcadero Basura restos Paraná
Noticias relacionadas
el festival 8m un rio de voces llega al centro cultural juan l. ortiz

El Festival 8M "Un río de voces" llega al Centro Cultural Juan L. Ortiz

Presentaron la segunda edición del Festival Folclórico del Aguaribay

Presentaron la segunda edición del Festival Folclórico del Aguaribay

La Policía de Entre Ríos incorporó vehículos 0 km, armas no letales y un sistema digital único en el país.

La Policía de Entre Ríos incorporó vehículos 0 km, armas no letales y un sistema digital único en el país

El Rowing junta donaciones de últiles y zapatillas

El Rowing junta donaciones de últiles y zapatillas

Ver comentarios

Lo último

Gualeguaychú: Papelitos es la ganadora 2026 del Carnaval del País y se consagró pentacampeona

Gualeguaychú: Papelitos es la ganadora 2026 del Carnaval del País y se consagró pentacampeona

Huracán detuvo el andar ganador de Belgrano

Huracán detuvo el andar ganador de Belgrano

Sarmiento lo ganó desde el arranque y sumó tres puntos de oro ante Estudiantes (RC)

Sarmiento lo ganó desde el arranque y sumó tres puntos de oro ante Estudiantes (RC)

Ultimo Momento
Gualeguaychú: Papelitos es la ganadora 2026 del Carnaval del País y se consagró pentacampeona

Gualeguaychú: Papelitos es la ganadora 2026 del Carnaval del País y se consagró pentacampeona

Huracán detuvo el andar ganador de Belgrano

Huracán detuvo el andar ganador de Belgrano

Sarmiento lo ganó desde el arranque y sumó tres puntos de oro ante Estudiantes (RC)

Sarmiento lo ganó desde el arranque y sumó tres puntos de oro ante Estudiantes (RC)

Se conoció el fixture del Federal A

Se conoció el fixture del Federal A

Hallaron restos biológicos en el volcadero municipal

Hallaron restos biológicos en el volcadero municipal

Policiales
Tragedia en Concordia: un motociclista murió tras ser arrollado por un colectivo

Tragedia en Concordia: un motociclista murió tras ser arrollado por un colectivo

Narcotráfico: revelan que Airaldi tenía una pista de aterrizaje, armas, dólares y policías a su servicio

Narcotráfico: revelan que Airaldi tenía una pista de aterrizaje, armas, dólares y policías a su servicio

Ruta 12: un hombre murió al caer su auto debajo de un puente

Ruta 12: un hombre murió al caer su auto debajo de un puente

Un voraz incendio afectó un depósito de un supermercado de Concordia

Un voraz incendio afectó un depósito de un supermercado de Concordia

Recuperan partes de una campana robada y esclarecen hurto en la Basílica de Victoria

Recuperan partes de una campana robada y esclarecen hurto en la Basílica de Victoria

Ovación
Se conoció el fixture del Federal A

Se conoció el fixture del Federal A

Atlético de Madrid sufrió una goleada, pero eliminó a Barcelona y jugará la final

Atlético de Madrid sufrió una goleada, pero eliminó a Barcelona y jugará la final

Huracán detuvo el andar ganador de Belgrano

Huracán detuvo el andar ganador de Belgrano

Sarmiento lo ganó desde el arranque y sumó tres puntos de oro ante Estudiantes (RC)

Sarmiento lo ganó desde el arranque y sumó tres puntos de oro ante Estudiantes (RC)

AFA ratificó el paro para el fin de semana

AFA ratificó el paro para el fin de semana

La provincia
Gualeguaychú: Papelitos es la ganadora 2026 del Carnaval del País y se consagró pentacampeona

Gualeguaychú: Papelitos es la ganadora 2026 del Carnaval del País y se consagró pentacampeona

Hallaron restos biológicos en el volcadero municipal

Hallaron restos biológicos en el volcadero municipal

Santa Elena: rescatan a una mujer de 82 años en estado de abandono y vulnerabilidad

Santa Elena: rescatan a una mujer de 82 años en estado de abandono y vulnerabilidad

El Festival 8M Un río de voces llega al Centro Cultural Juan L. Ortiz

El Festival 8M "Un río de voces" llega al Centro Cultural Juan L. Ortiz

Presentaron la segunda edición del Festival Folclórico del Aguaribay

Presentaron la segunda edición del Festival Folclórico del Aguaribay

Dejanos tu comentario