Recolectores de basura encontraron una bolsa con material compatible con un feto y frascos con residuos patológicos en la zona del volcadero municipal.

Un fuerte operativo policial se desplegó este martes por la tarde en el volcadero municipal, ubicado en inmediaciones de barrio San Martín de Paraná, tras el hallazgo de restos biológicos entre los residuos. Fueron recolectores de basura los que identificaron los restos y advirtieron a la policia.

De acuerdo a la información recabada por Reporte 100.7, personas que se encontraban trabajando en la recolección y clasificación de materiales reciclables detectaron una bolsa con contenido llamativo y dieron aviso inmediato a las autoridades. Dentro se habrían encontrado restos compatibles con un feto, además de frascos que contenían material patológico.

Hallaron restos biológicos en el volcadero municipal

Volcadero Paraná Hallaron restos biológicos en el volcadero municipal Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira

La situación generó conmoción entre quienes desarrollan tareas en el predio. Minutos después del aviso, efectivos de Comisaría Quinta acudieron al lugar y preservaron el sector para permitir la intervención de las áreas especializadas.

También trabajaron agentes de Comisaría 16, personal de Policía Científica y el médico policial, quienes realizaron las primeras pericias y procedieron al levantamiento de los restos para su correspondiente análisis.

La investigación quedó en manos de la Justicia, que deberá establecer el origen del material hallado y determinar si se trata de residuos patológicos descartados de manera indebida o si existe otro tipo de responsabilidad en el hecho.

Por el momento no se brindaron mayores precisiones oficiales, mientras continúan las actuaciones y las pericias para esclarecer lo ocurrido.