Paranaense radicado en Los Ángeles trabaja como doble de riesgo

Tobías Icasatti es un paranaense que vive entre producciones de cine y televisión. Con 26 años ha tenido grandes anécdotas con su trabajo.

El paranaense Tobías Icasatti, radicado desde hace años en Los Ángeles , Estados Unidos, se desempeña como doble de riesgo en producciones de cine y televisión. A sus 26 años, ya participó en reconocidos proyectos internacionales y, en diálogo con La Mañana de la Red (88.7), repasó su carrera, habló de su pasión por la adrenalina.

Aunque lleva gran parte de su vida en Estados Unidos, Icasatti mantiene intacto su vínculo con la Argentina. Llegó al país norteamericano cuando tenía apenas un año, por lo que creció entre dos culturas.

Pasión Argentina

"Hablando español por parte de mi mamá y aprendiendo inglés en la escuela, ahora capaz que hablo mejor inglés que español", contó Tobías entre risas. Sin embargo, aseguró que cuando juega la Selección aflora su costado más argentino. "Argentina nadie puede comparar la cultura con el fútbol y menos con el Mundial. Acá la gente de Estados Unidos no es tan loca, entonces intento juntarme con otros argentinos para ver los partidos", relató y confesó que sueña con estar en el Mundial 2026 como fotógrafo y creador de contenidos.

Sobre el crecimiento del fútbol en Estados Unidos, consideró que hubo una evolución importante en los últimos años, aunque dejó en claro cuál es su preferencia: "Han mejorado un montón comparado con otros mundiales, pero soy argentino y apoyo a Argentina siempre".

Entre películas y series

El trabajo como doble de riesgo lo llevó a formar parte de importantes producciones de Hollywood. Su primer proyecto fue en la cuarta temporada de Stranger Things, una experiencia que marcó el inicio de una carrera que no dejó de crecer.

Más adelante fue el doble de Tom Holland para un comercial de Uncharted y la automotriz Hyundai. Además, participó en la serie Pluribus, de Apple TV, donde espera volver para una segunda temporada.

"Mi primer trabajo fue para Stranger Things. También era doble de Tom Holland para un comercial de Uncharted y hace poco fui doble en Pluribus, que ahora es una de las series más famosas de Apple TV. Ojalá me llamen para la segunda temporada", expresó. Uno de los trabajos más curiosos que realizó fue interpretar la versión "pequeña" del exfutbolista Zlatan Ibrahimovic en un comercial. "Me contrataron como el doble chiquitito de Zlatan Ibrahimovic. Era un comercial de comedia donde yo era la versión mala jugando al fútbol. Había partes que eran mi cuerpo, pero le pusieron la cara de él para que pareciera Zlatan", explicó.

La adrenalina como forma de vida

Icasatti reconoció que el riesgo y la acción forman parte de su personalidad desde chico. Practicó diferentes deportes y considera que esa experiencia fue clave para desempeñarse como stunt. "Siento que si no tengo algo de adrenalina, no estoy viviendo. Siempre busco mejorar, aprender, saltar, caer y grabar. Todo lo que sea aventura y adrenalina me encanta", afirmó en diálogo con Radio La Red Páraná. Además, recordó que durante su infancia practicó lucha, básquet, mountain bike y motocross, disciplinas que lo ayudaron a perder el miedo a las caídas.

Nuevos desafíos

Además de trabajar como doble de riesgo, el paranaense también desarrolla su carrera como fotógrafo y actor. Actualmente busca ampliar sus oportunidades tanto en Estados Unidos como en Argentina y tiene un objetivo muy claro para el próximo año.

"Soy doble, también soy fotógrafo y quiero ser actor. Estoy buscando castings y proyectos, incluso en Argentina. También quiero ir al Mundial como fotógrafo y creador de contenido, así que estoy intentando conseguir marcas o compañías que me sponsoreen", comentó.

Actualmente se encuentra filmando una nueva película en la que interpreta al doble del protagonista, mientras aguarda la posibilidad de sumarse a otra producción de la que, por cuestiones de confidencialidad, no puede brindar detalles.

"Ahora estoy siendo el doble principal de una película sobre un chico que compite corriendo. Después voy a otra película de la que no puedo decir nada porque todo es súper secreto. Ojalá también me llamen para la segunda temporada de Pluribus".