El Carnaval del País mantiene beneficios para vecinos de Gualeguaychú y público entrerriano

El Carnaval del País se prepara para vivir su cuarta noche este sábado 24 de enero en el Corsódromo de Gualeguaychú, con una serie de beneficios destinados a residentes del departamento y a público de toda la provincia de Entre Ríos. Las medidas fueron ratificadas por la Comisión Directiva con el objetivo de facilitar el acceso al espectáculo.

En el caso de los vecinos del departamento Gualeguaychú, continúa vigente una propuesta especial para los sectores preferenciales. Quienes adquieran mesas para cuatro personas en los sectores VIP accederán a un descuento equivalente al valor total de la entrada general, que se aplica directamente sobre el precio final del sector.

Como novedad para esta jornada, el mismo beneficio se extiende al sector Pullman, sin restricción de fila, lo que amplía las posibilidades de acceder a ubicaciones cercanas al desfile de las comparsas O’ Bahía, Papelitos, Ara Yeví y Marí Marí.

Por su parte, el público residente en cualquier localidad de Entre Ríos mantiene el beneficio del 50% de descuento en la entrada general para la cuarta noche del carnaval, una medida que apunta a fortalecer la participación regional en uno de los principales eventos culturales de la provincia.

Todos los beneficios se gestionan exclusivamente de manera presencial en las boleterías del Corsódromo, los días viernes y sábado. Es requisito obligatorio presentar DNI físico que acredite domicilio en el departamento Gualeguaychú para los descuentos en sectores VIP y Pullman, o en cualquier punto de Entre Ríos para el beneficio sobre la entrada general.

Las boleterías funcionan de miércoles a viernes, de 9 a 13 y de 17 a 21, mientras que los sábados la atención es de corrido desde las 9 hasta el cierre del evento. Para consultas, la organización dispone de las líneas telefónicas 3446-225258, 3446-237776 y 3446-644455.

Además, se recuerda que las personas que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD) pueden retirar su entrada sin cargo, sujeta a cupo, únicamente los días jueves. En los casos en que el certificado incluya acompañante por movilidad reducida, ambos ingresan sin costo; de lo contrario, el acompañante abona el 50% del valor de la entrada general.