"El Camino", la secuela de la serie "Breaking Bad", ya está en Netflix

El Camino: una película de Breaking Bad se estrenó ayer en la plataforma de Netflix para dar continuidad a la popular serie que relataba la historia de cómo un profesor de química y su ex alumno se metían de lleno en el negocio del narcotráfico “cocinando” metanfetaminas.

La mundialmente exitosa Breaking Bad tuvo 62 episodios a lo largo de cinco temporadas y, tras su final el 29 de septiembre de 2013, logra mantenerse firme en todos los rankings en los que críticos y medios especializados consagran periódicamente a “las mejores series de la historia”.

La serie seguía a Walter White (Bryan Cranston) y a Jesse Pinkman (Aaron Paul), quienes atravesaban un sinfín de peligros y adversarios mientras se adentraban en un mundo para el que no estaban preparados.

Aquel último episodio concluía la historia para Walter White, quien moría en la operación de rescate de su amigo/enemigo Jesse, cautivo de un grupo de neonazis y esclavizado obligado a “cocinar” metanfetaminas para ellos.

Su creador, Vince Gilligan, vuelve a escribir y dirigir esta película de 122 minutos que retoma la trama de Jesse justo donde el espectador lo dejaba en la serie, recuperando su libertad y encarando el asfalto a bordo de un Chevrolet El Camino (de allí el nombre del filme) rumbo a un futuro incierto.

Filmada en completo secreto en Albuquerque, Nuevo México, El Camino propondrá entonces una posible clausura para la historia de Jesse Pinkman. Con la Policía detrás de sus pasos, Jesse regresará a pedirle refugio a sus amigos delincuentes Badger y Skinny Pete (interpretados por Matt Jones y Charles Baker), antes de enfrentar una última vez los fantasmas de su pasado.

“Espero que cuando estrene la gente no diga ‘debieron dejar a este tipo como estaba’”, dijo Gilligan al sitio The Hollywood Reporter, en referencia a su arriesgada decisión de sumar un nuevo capítulo a la franquicia de Breaking Bad (al que se agrega el muy buen spin-off Better Call Saul).

El realizador afirmó que nunca le habló a nadie del proyecto “porque no estaba seguro si alguna vez lo haría”, pero que eventualmente él mismo comenzó a preguntarse “¿qué pasó con Jesse?”.