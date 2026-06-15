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Colón: un hombre que había sido apuñalado murió mientras lo operaban

Una persona que había resultado gravemente herida tras recibir una puñalada en la zona del corazón falleció durante la noche de este lunes en Cólón.

15 de junio 2026 · 22:34hs
El hombre falleció en el Hospital San Benjamín de Colón.

El hombre falleció en el Hospital San Benjamín de Colón.

Una persona que había resultado gravemente herida tras recibir una puñalada en la zona del corazón falleció durante la noche de este lunes mientras era sometida a una intervención quirúrgica de urgencia en el Hospital San Benjamín de la ciudad de Colón.

El fallecimiento en Colón

De acuerdo con las primeras informaciones, la lesión habría comprometido el pericardio, la membrana que rodea al corazón, provocando un cuadro de extrema gravedad desde el momento del ingreso al centro asistencial. Pese al intenso trabajo del equipo médico y a los esfuerzos realizados en el quirófano, no fue posible revertir la situación.

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La víctima permanecía en estado crítico debido a la profundidad y ubicación de la herida ocasionada con un elemento cortante. Finalmente, los profesionales confirmaron su fallecimiento durante el procedimiento quirúrgico.

Mientras tanto, las autoridades avanzan con la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho. Fuentes vinculadas al caso indicaron que existirían pistas firmes sobre la identidad de la persona que habría provocado la herida mortal, aunque por el momento no se brindaron detalles oficiales debido al avance de las actuaciones judiciales.

La causa quedó en manos de la Justicia, que trabaja para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos y las responsabilidades correspondientes.

Mientras se aguardan mayores precisiones sobre la identidad de la víctima y las circunstancias del episodio, la Policía y la Justicia avanzan con la investigación para esclarecer lo sucedido.

Fuentes vinculadas a la causa señalaron que existirían pistas concretas sobre quién habría provocado la lesión fatal, aunque por el momento no se brindaron detalles oficiales.

Colón Puñalada corazón
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