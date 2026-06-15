Marcelo Candia: "La racha sin ganar nos preocupa y nos ocupa"

Marcelo Candia analizó el empate de Patronato ante Atlético Rafaela y el presente del equipo en la Primera Nacional.

El entrenador de Patronato, Marcelo Candia, reconoció su preocupación por la seguidilla de cuatro partidos sin victorias tras el empate 0 a 0 frente a Atlético Rafaela en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, en el marco de la 18° fecha de la Primera Nacional, Zona B.

El DT analizó un encuentro que definió como "típico de la Primera Nacional", destacó las dificultades que tuvo su equipo para imponer condiciones y adelantó que la dirigencia ya trabaja en el próximo mercado de pases.

El análisis del empate ante Atlético Rafaela

"Fue un típico partido de Nacional B, duro y muy físico. Sabíamos que iban a jugar a la segunda pelota y que nos iban a llevar a ese terreno. Tuvimos dos o tres opciones, pero creo que no fue un buen partido", señaló Candia en rueda de prensa.

El entrenador entendió que Patronato terminó entrando en la propuesta del rival y no logró desarrollar su juego. "Nos faltó tener una estructura para generar juego y terminamos en algo que no queríamos. Sabíamos que enfrentábamos a un equipo duro, pero nos faltaron sociedades para llegar por afuera, porqué por dentro todo era muy físico y los centrales de ellos eran muy fuertes", explicó.

Sobre la producción futbolística del equipo, el Chelo descartó hablar de un retroceso respecto al empate de la fecha anterior frente a Agropecuario de Carlos Casares. "No sé si hubo un retroceso. En Carlos Casares tuvimos buenos pasajes en el primer tiempo y algunos minutos del segundo. Acá también tuvimos momentos, pero fueron menos", analizó.

El DT también remarcó que el equipo sintió las ausencias de Brandon Obregón y Valentín Pereyra. "Son dos jugadores titulares. Juan (en alusión a Barinaga) lo hizo bien, pero los otros venían con más ritmo y por momentos los sentimos", sostuvo.

La serie negativa que preocupa a Patronato

Uno de los temas que más inquieta al cuerpo técnico es la falta de resultados. Patronato acumula cuatro partidos sin ganar y perdió terreno en la pelea por los puestos de arriba.

"Nos preocupa. Nosotros queríamos ganar de local y sabíamos que mucha gente pensaba que estos partidos los íbamos a sacar adelante sin problemas. Pero conocer la Primera Nacional es saber que no hay encuentros sencillos. Ahora viene Midland, que juega muy bien, y después San Martín de Tucumán. Son todos equipos que están arriba", expresó.

Candia también se refirió a algunas decisiones arbitrales que generaron polémica en las últimas fechas y admitió que es una situación que comienza a inquietarlo.

"La verdad que me preocupa un poco. No quiero estar pensando tanto en los árbitros, pero me preocupa. Todavía no vi la jugada de la mano para saber si fue penal o no. Algunos dicen que fue clara, otros que tenía la mano pegada al cuerpo. Son decisiones y ahora ya está", manifestó.