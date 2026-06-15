Tristeza por el fallecimiento de Ángel Kelo Ramallo

A los 81 años murió Ángel Kelo Ramallo, quien tuviera una destacada trayectoria como deportista del Club Talleres, entidad a la que también presidió.

La comunidad deportiva y educativa de Paraná lamenta el fallecimiento de Ángel Kelo Ramallo , quien murió a los 81 años. Exdeportista, expresidente del Club Talleres y reconocido profesor de Educación Física, dejó una profunda huella en varias generaciones a través de su compromiso con el deporte, la enseñanza y la vida institucional de la ciudad.

Vinculado desde muy joven a Talleres, Ramallo construyó una extensa trayectoria dentro de la institución, primero como deportista y posteriormente como dirigente. Su identificación con el club fue total, al punto de convertirse en una de las figuras más representativas de su historia y ocupar la presidencia de la entidad en diferentes etapas de su vida.

Recibido en 1966 en el Instituto de Educación Física de Santa Fe, desarrolló una destacada carrera docente que se extendió durante décadas. La formación de jóvenes y la promoción de los valores del deporte fueron pilares de una vocación que ejerció con pasión y dedicación, ganándose el reconocimiento y el cariño de numerosos alumnos.

En paralelo, cultivó una intensa actividad deportiva, destacándose tanto en el fútbol como en el básquet. Su desempeño en ambas disciplinas estuvo acompañado por grandes sacrificios personales, entre ellos los constantes viajes entre Paraná y Santa Fe para combinar los estudios, la actividad laboral y la competencia deportiva.

A lo largo de su vida también debió sobreponerse a momentos difíciles, como un grave accidente de bicicleta que puso en riesgo su vida. Sin embargo, logró recuperarse y continuar ligado al deporte y a la educación, ámbitos en los que se transformó en una referencia para la comunidad.

El aporte de Ángel Kelo Ramallo al deporte paranaense

Su aporte fue reconocido en múltiples oportunidades. Talleres homenajeó su trayectoria incorporando su nombre en el estadio de la institución, mientras que su figura también inspiró a generaciones posteriores de deportistas que encontraron en él un ejemplo de esfuerzo, humildad y compañerismo.

La influencia de Ramallo trascendió las canchas y las aulas. Quienes compartieron distintos momentos de su vida destacan su predisposición para colaborar, su perfil solidario y su permanente compromiso con el crecimiento de los demás.

Con su fallecimiento, Paraná pierde a uno de sus referentes históricos en el ámbito deportivo y educativo. Su legado, construido a lo largo de más de medio siglo de trabajo y dedicación, permanecerá vivo en la memoria de la comunidad y especialmente en el Club Talleres, la institución que marcó gran parte de su vida.