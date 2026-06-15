Blanca Osuna criticó la postura de expulsión del Partido Justicialista entrerriano

La diputada nacional Blanca Osuna realizó un duro posteo en las redes sociales después de la realización del Congreso Provincial del PJ.

Luego de la polémica generada en el Congreso Provincial del Partido Justicialista el sábado, donde se resolvió la expulsión del intendente de Santa Elena Daniel Rossi y de su abogado Guillermo Reggiardo, además de la sanción a otros dirigentes, la diputada nacional Blanca Osuna realizó un duro posteo en las redes sociales.

En el escrito no solamente criticó la postura expulsadora de los congresales, como así también la falta de posición que el PJ tiene ante lo que el sector kirchnerista considera como una “proscripción” hacia la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada a prisión domiciliaria por la Causa Vialidad.

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En el escrito, Osuna expresó que en el Congreso partidario se “anticipó y apuró el tratamiento de la propuesta del Tribunal de Disciplina, que en la convocatoria era el último tema de la agenda y se trató en primer lugar”.

“Sólo se seleccionaron sanciones para algunos afiliados, que voté en contra por estar en desacuerdo, y se solaparon algunas con graves consecuencias, como las que habilitaron a Frigerio la aprobación de OSER, la ley de Agrotóxicos y el incremento de la deuda provincial, entre otras, dando a entender que para algunos no revisten magnitud que justifique sanción. Nadie fundamentó esa doble vara. Llamativo y grave”, sentenció la exintendenta de Paraná.

Además, la legisladora dijo haber manifestado su acuerdo con otros compañeros sobre “el firme rechazo a las leyes propuestas por el gobernador sobre reforma política y reforma previsional”.

En otro punto, Osuna realizó una crítica profunda hacia los dirigentes peronistas que no se han manifestado sobre la situación de Cristina Kirchner.

“Formulé un planteo indispensable: que el PJ provincial se exprese ante la proscripción de Cristina y su ilegal e injusta detención. ¿Hasta cuándo el Partido Justicialista de Entre Ríos va a ignorar el encierro arbitrario de la máxima autoridad del Consejo Nacional del PJ, y ex-Presidenta de la Nación en dos oportunidades que ganó ambas en primera vuelta; despedida con Plaza de Mayo colmada el 9 de diciembre de 2015?”, se preguntó.

“El ninguneo sobre este tema que sostienen algunos dirigentes creo que es funcional a quienes buscan disciplinar a las fuerzas populares y debilitar la construcción de un Proyecto Nacional”, sentenció.

Sin ningún aporte

La postura de Blanca Osuna sobre el Congreso Provincial del PJ termina afirmando que el cónclave no sirvió a los fines que fue convocado.

“Por la organización previa de este Congreso y por su desarrollo, creo que no aportó a la tan deseada unión del peronismo entrerriano. Seguiremos militando e insistiremos con la unidad máxima posible, en torno a propuestas que honren verdaderamente las Tres Banderas de nuestro movimiento”, finalizó.