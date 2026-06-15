A puro empuje, Uruguay empató ante Arabia Saudita en su debut en el Mundial 2026

Por el Grupo H, la Selección de Uruguay se repuso de un comienzo desfavorable con su característica garra charrúa. Fue 1 a 1.

Uruguay rescató un empate 1-1 ante Arabia Saudita en su debut en el Grupo H del Mundial 2026 , en un partido que la Celeste dominó en el segundo tiempo con su característica garra charrúa, pero en el que debió remontar tras irse en desventaja al descanso.

Desde el inicio, el trámite fue parejo y de escasa profundidad. Arabia Saudita intentó monopolizar la posesión en los primeros minutos, mientras que Uruguay tuvo su primera llegada al minuto 4, cuando Maxi Araújo probó desde fuera del área y el arquero Mohammed Al-Owais contuvo sin dificultades. Al minuto 17, Salem Al-Dawsari —el verdugo de la selección argentina en Qatar 2022— remató desde larga distancia sin mayor peligro.

El primer tiempo tuvo su momento de mayor tensión al minuto 29, cuando Federico Viñas cabeceó dentro del área y Al-Owais respondió con una atajada, aunque el árbitro anuló la jugada por falta previa en ataque. Al 35, Uruguay llegó nuevamente al área, pero el juez sancionó una infracción de Darwin Núñez sobre el propio Al-Owais. Dos minutos después, al 37′, fue el turno del arquero uruguayo Fernando Muslera, que desactivó con solvencia un remate de Abdulelah Al-Amri dentro del área.

La tranquilidad de Muslera duró poco. Al minuto 40, Al-Amri aprovechó un rebote del guardameta uruguayo —que había contenido un cabezazo de Mohamed Kanno— y anotó el 1-0 con un toque en la puerta del arco. Uruguay se fue al descanso en desventaja, con Al-Owais como principal figura del primer tiempo tras frustrar también una chance de Araújo al minuto 45.

El técnico Marcelo Bielsa salió al segundo tiempo con dos cambios: Agustín Canobbio por Núñez y Juan Manuel Sanabria por Matías Viña. La Celeste mostró mayor intensidad desde el arranque del complemento. Al minuto 46, Viñas anticipó de cabeza dentro del área y Al-Owais volvió a responder; cuatro minutos después, al 50′, el delantero conectó otro cabezazo tras un córner desde la derecha, pero el balón se fue apenas desviado.

Al minuto 60, el palo privó a Uruguay del empate: Ugarte probó desde fuera del área, Al-Owais desvió y el balón se estrelló en el poste. Al 63′, Arabia Saudita realizó su primer cambio con el ingreso de Nasser Al-Dawsari por Musab Al-Juwayr. Tres minutos después, al 66′, Al-Owais volvió a lucirse al alejar con los puños un tiro libre de Federico Valverde al primer palo.

En la pausa de hidratación del minuto 69, Bielsa realizó su tercer movimiento: Nicolás De La Cruz por Manuel Ugarte. La modificación le dio a Uruguay mayor dinámica en la zona de construcción. Al minuto 80 llegó el empate: Araújo aprovechó un rebote de Al-Owais, que había contenido un cabezazo previo de Viñas, y conectó un remate potente para establecer el 1-1. Dos minutos después, al 82′, el propio Araújo cedió su lugar a Brian Rodríguez. Al 86′, Saud Abdulhamid intentó responder para Arabia con un remate desde fuera del área, pero el balón se fue por encima del travesaño. Al 89′, Bielsa realizó su último cambio: Rodrigo Aguirre por Viñas.

Con Arabia Saudita replegada en defensa, Uruguay presionó en los minutos de descuento. Al 91′, Al-Owais le contuvo un remate a De La Cruz; dos minutos después, al 93′, el arquero repitió la figura con una estirada al ras del piso ante Valverde. El juez adicionó siete minutos, pero la Celeste no pudo quebrar la resistencia saudí y el marcador no se movió. El partido terminó al minuto 97.

Con este resultado, el Grupo H quedó completamente igualado: los cuatro equipos suman una unidad cada uno. En la segunda fecha, Uruguay se medirá ante Cabo Verde, que igualó en su debut frente a España. Arabia Saudita, por su parte, enfrentará al conjunto español.