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Tilcara ascendió a la Zona Campeonato del Torneo Dos Orillas de Damas

A falta de una fecha para concluir la Fase Regular, el Verde subió de categoría para la temporada 2027 del Torneo Dos Orillas de Damas.

15 de junio 2026 · 17:59hs
Tilcara jugará la división de elite del Torneo Dos Orillas de Damas para la próxima temporada.

Prensa Tilcara

Tilcara jugará la división de elite del Torneo Dos Orillas de Damas para la próxima temporada.

El Torneo Dos Orillas de Damas organizado por la Federación Entrerriana de Hockey (FEH) y la Asociación Santafesina de Hockey (ASH) se puso al día con la disputa de los partidos pendientes de la séptima fecha de la Zona Campeonato y la sexta jornada de la Zona Ascenso.

Lo destacado ocurrió en la B1, en la que Tilcara goleó a Unión de Santa Fe y, a falta de una fecha para finalizar la Fase Regular, se aseguró el ascenso a la Zona Campeonato para la próxima temporada.

Tras disputar la final del Campeonato Regional de Clubes, Rowing Azul y Estudiantes Negro volverán a enfrentarse, esta vez en el Torneo Dos Orillas de Damas.

El Torneo Dos Orillas de Damas se pone al día

Estudiantes Negro venció a La Salle en el Torneo Dos Orillas de Damas.

Pasó la penúltima fecha del Torneo Dos Orillas de Damas

El Verde está segundo en su grupo con 16 puntos (los mismos que Capibá), tres menos que Argentino de San Carlos Centro y cuatro más que Santa Fe RC Blanco. Su ascenso se concretó porque uno de los requisitos para jugar la Zona Campeonato es que los equipos deben contar con representación en todas las categorías (Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 19, Reserva y Primera), condición que no cumplen ni el elenco santafesino ni el Amarillo.

El panorama del Torneo Dos Orillas de Damas

Zona Campeonato

Rowing Azul 1 - 3 Estudiantes Negro

Talleres Rojo 4 - 1 CRAI Azul

Santa Fe RC Azul 2 - 2 El Quillá Azul

La Salle 6 - 1 Estudiantes Blanco

Alma Juniors 0 - 1 Paracao

Banco Provincial 7 - 1 Universitario

Posiciones: El Quillá 25 puntos; Banco Provincial 22; La Salle Jobson 20; Talleres 19; Estudiantes Negro 18; CRAI 16; Rowing 13; Santa Fe RC 12; Alma Juniors 9; Paracao 8; Estudiantes Blanco 4 y Universitario 1.

Próxima fecha (11ª -última-): Talleres-Universitario, Santa Fe RC-Paraná Rowing, La Salle-Banco Provincial, Estudiantes Negro-Alma Juniors, Paracao-CRAI, Estudiantes Blanco-El Quillá.

Zona Ascenso

B1

La Paz Hockey 0 - 3 Argentino de San Carlos Centro

Tilcara 6 - 2 Unión

Colón 1 - 3 Capibá

Santa Fe RC Blanco 1- 2 Talleres Blanco

Posiciones: Argentino 19 puntos; Tilcara y Capibá 16; Santa Fe RC 12; Colón 9; Talleres Blanco 7; Unión y Unión Agrarios 6, La Paz HC 3.

Próxima fecha (9ª -última-): Unión-Talleres, Argentino-Santa Fe RC, Unión Agrarios-Colón y La Paz HC-Tilcara.

B2

Colón de San Justo 5 - 3 Estudiantes Amarillo

CRAI Blanco 4 - 0 Rowing Celeste

El Quillá Amarillo 2 - 1 CRAR

Posiciones: El Quillá Amarillo 18 puntos; Colón de San Justo 14; CRAR 12; CRAI Blanco 10; Atlético Franck 9; Rowing Blanco 5; Diamantino 2 y Estudiantes Amarillo 1.

Próxima fecha (9ª -última-): Estudiantes-CRAR, Atlético Franck-El Quillá y Diamantino-CRAI.

Torneo Dos Orillas Tilcara Federación Entrerriana de Hockey Hockey sobre césped
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