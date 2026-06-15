APB: se juegan los segundos partidos de los cuartos de final del Torneo Apertura

Entre este lunes y el miércoles se disputarán los segundos juegos de las series del campeonato de Primera A de la APB.

Como se ha hecho una lamentable costumbre en los últimos tiempos, desde la Asociación Paranaense de Básquet (APB) han informado sobre la fixturación de partidos en el mismo día en el que fueron programados. Este lunes se disputarán dos de los segundos juegos de los cuartos de final del Torneo Apertura de Primera A.