Como se ha hecho una lamentable costumbre en los últimos tiempos, desde la Asociación Paranaense de Básquet (APB) han informado sobre la fixturación de partidos en el mismo día en el que fueron programados. Este lunes se disputarán dos de los segundos juegos de los cuartos de final del Torneo Apertura de Primera A.
APB: se juegan los segundos partidos de los cuartos de final del Torneo Apertura
Entre este lunes y el miércoles se disputarán los segundos juegos de las series del campeonato de Primera A de la APB.
15 de junio 2026 · 16:08hs
Ciclista y Recreativo irán por el pasaje a las semifinales. Los otros dos partidos se disputarán el miércoles.
Programación de los segundos partidos de cuartos de final del Torneo Apertura
Lunes
A las 19.30: Estudiantes (0) - Ciclista (1)
A las 21: Recreativo (1) - Quique (0)
Miércoles
A las 21: Echagüe (0) - Talleres (1)
A las 21.30: Olimpia (1) - Unión de Crespo (0)