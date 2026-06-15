Comenzó el montaje de la pantalla gigante en Chile y Bavio, donde Paraná vivirá los partidos de Argentina con entrada libre y gratuita.

Comenzó el montaje de la pantalla gigante para alentar a la Selección en Paraná.

Con la cuenta regresiva en marcha para el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, este lunes comenzaron los trabajos de montaje de la pantalla gigante que será el principal atractivo de la Fan Zone que funcionará en la esquina de Chile y Bavio, en pleno centro de Paraná.

La propuesta, denominada "La Esquina de la Selección" , es impulsada de manera conjunta por el shopping La Paz y la Municipalidad de Paraná, y permitirá que vecinos y visitantes puedan seguir en vivo los partidos de la Albiceleste durante la fase de grupos de la Copa del Mundo. La entrada será libre y gratuita.

Ya se arma la Fan Zone que transmitirá los partidos de Argentina en el Mundial

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Desde las primeras horas de la jornada pudo observarse el movimiento de operarios y equipos técnicos trabajando en la instalación de la estructura que sostendrá la pantalla de grandes dimensiones sobre calle Chile, en el tramo peatonal que conecta con Venezuela.

Además de la transmisión de los encuentros, el espacio contará con sillas, mesas, propuestas gastronómicas y actividades recreativas previas a cada partido, con el objetivo de generar un punto de encuentro para las familias y los fanáticos del fútbol.

La iniciativa comenzará a recibir público este martes, cuando Argentina debute frente a Argelia a las 22. Las actividades previas arrancarán desde las 18. Luego, el seleccionado nacional volverá a presentarse el lunes 22 ante Austria a las 14 y el sábado 27 frente a Jordania a las 23, jornada en la que también habrá propuestas desde las 18. Los horarios coinciden con el cronograma oficial del Grupo J del Mundial 2026.

De esta manera, Paraná se prepara para vivir una verdadera fiesta mundialista, con un espacio especialmente acondicionado para acompañar a la Selección y compartir cada partido en comunidad.