El Bache Gramático en su temporada 13

Este año el taller entró en su temporada 13°, ahora funcionando —y desde 2022— en el Museo Histórico “Martiniano Leguizamón”, los viernes de 18 a 20. El espacio está abierto a todas las personas interesadas sin limites de edad —aunque no es para infancias— y según afirma su coordinador, tendrá una serie de actividades extras. “Queremos volver a los encuentros con gente relacionada a la literatura: escritores y escritoras, pero también gente de la edición de las editoriales, documentalistas, periodistas de la crónica”, relata.

“Yo nunca había coordinado un espacio de esas características, y tampoco me lo había planteado nunca como objetivo. Fue un poco de atrevido, y porque hacía un tiempito había asistido a un taller de canciones con Jorge Fandermole en Santa Fe, y él nos había llamado la atención sobre una serie de recursos para crear y trabajar con las palabras. Entonces, me pareció que lo mismo podía hacerse con la narrativa. Empezamos en el bar del Colegio de Abogados, donde estuvimos muy poquito tiempo”, cuenta Lapunzina.

El espacio empezó a deambular por distintos bares, a falta de un lugar físico que pudiera tener algo de privacidad, pero también donde tomarse un café caliente. “Fue así hasta que Juan Carlos Gallego nos ofreció su espacio de Arteatro, su sala de calle Tucumán. Allí estuvimos un par de años y luego nos mudamos al Casal de Catalunya”.

En todos esos años el taller fue mutando y creciendo. A la experiencia de la lectura y la creación de textos se sumaron invitados por temática. Es decir que el taller se abrió a la experiencia del debate sobre cine, música, teatro, siempre haciendo un paralelo y un cruce con la literatura universal.

“Lo de literatura universal yo lo destaco porque nosotros tomamos todas las literaturas, vengan de donde vengan. El espacio de El Bache es para trabajar narrativa, pero son textos que recorren los países y las culturas. Y eso, por supuesto, incluye a los autores y autoras de Entre Ríos”, aporta.

El grupo lleva editados de forma independiente cuatro cuadernos/libro donde se publicaron los trabajos de los integrantes. Esos escritos son el resultado final de creaciones que a veces llevan años o meses de corrección y elaboración.

También al taller asistieron escritores y escritoras de invitados a mostrar su trabajo: Javier Méndez, Mariana Bolzán, Juan Carlos Gallego, Rolando Vitas, Pablo Russo fueron algunos de los que compartieron sus experiencias en clases abiertas.

“En esas jornadas se habló justamente de los cruces de lo literario con otras ramas de lo artístico: la poesía, la dramaturgia, el cine, la comunicación. Esas reuniones son fantásticas porque permiten una visión mucho más amplia de la experiencia de la escritura”. señaló.

El taller funciona con una metodología que es típica de otros espacios similares en la Argentina. Se trabajan consignas de escritura que luego se ponen en común y todos los integrantes comentan y dan sus puntos de vista. “Es un espacio plural y participativo. Nosotros nos consideramos aprendices constantes y permanentes, de modo que nadie tiene la verdad. No es un taller de escritores o escritoras; es un taller de trabajadores de la palabra. Por eso hay gente que se suele ir pronto, un poco decepcionada, tal vez. Quizás piensa que es una tertulia donde se viene a leer y ser aplaudido. Eso no existe acá; se corrige y se debate. Y se lee mucho también, se analizan recursos y formas de narrar desde diversos puntos de vista. Eso no quiere decir que haya despotismo o censura o deshonestidad de parte de nadie; todo lo contrario. Nos encanta asistir y colaborar en los procesos en los que cada cual trabaja y pule su material. Eso es puro entusiasmo y crecimiento, y estamos agradecidos de que se dé ese fenómeno horizontal y generoso”, describe Lapunzina.

Inscripciones

La temporada 13° del talles se realiza en el Museo Histórico “Martiniano Leguizamón”, los viernes de 18 a 20.