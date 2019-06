El 4 de julio Netflix estrenará la tercera temporada de Stranger Things, la serie que llevó a la fama a Millie Bobby Brown. Esta exitosa producción original ha atrapado al público gracias a su combinación de aventura juvenil, ciencia ficción y terror, pero a medida que ha avanzado, la serie terminó triunfando por sus entrañables personajes.

La tercera temporada de Stranger Things fue confirmada de forma oficial en diciembre de 2017, aunque los hermanos Duffer –sus creadores– han hecho esperar mucho a los fans retrasando su estreno hasta este año. La segunda temporada cerraba por completo su trama cuando Eleven conseguía cerrar el portal del Mundo del Revés e impedir al Azotamentes seguir entrando en el mundo de los humanos. Sin embargo, después del baile de Invierno vemos que el monstruo sigue acechando Hawkins.

Para anunciar el estreno de esta tercera temporada, desde Netflix se hizo público un teaser tráiler donde se anunciar el cambio de año en la década de los 80, y un cártel en donde se hace referencia a la fecha: 4 de julio, pero de 1985.

Como pasó entre las dos primeras temporadas, entre la segunda y la tercera temporada habrá un salto temporal de un año. “Aunque quisiésemos comenzar la acción antes, no podríamos. Nuestros niños se hacen mayores. Habrá pasado un año cuando comencemos a grabar la temporada 3 y eso provoca ciertos cambios, no podemos empezar donde terminamos la temporada 2. Eso nos obliga a hacer el salto temporal, pero es algo que me gusta si nos hace evolucionar la serie”, señalaba Matt Duffer.

Y si la segunda temporada utilizaba Halloween como el acontecimiento en el que ubicar temporalmente sus tramas, la tercera ha escogido como fecha el verano de 1985. Además de las relaciones entre los personajes, la tercera ahondará más en la mitología de Upside Down (Del revés).