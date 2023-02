Dos artistas argentinos nominados a los Premios Grammy

Por su parte Jofré, que hace dos décadas está radicado en Estados Unidos, participará por el premio a Mejor compendio clásico con "Aspire", en el que grabó composiciones propias junto a la Orquesta Sinfónica de Londres bajo la dirección del italiano Enrico Fagone y la clarinetista coreana Seunghee Lee. El bandoneonista comparte terna con los estadounidenses Starr Parodi y Kitt Wakeley por "An Adoption Story", el pianista y director de orquesta canadiense Yannick Nézet-Séguin por "A Concert for Ukraine", y con el coro a cappella inglés Voces8 por "The Lost Birds".

Juan Pablo Jofré.jpg

El evento tendrá lugar en el Crypto.com Arena con la conducción del comediante y productor, Trevor Noah, por tercer año consecutivo. La ceremonia transmitirá a partir de las 22 a través de la señal premium TNT y luego estará disponible por la plataforma de streaming HBO Max durante dos semanas.

Los lauros llegan con la megaexitosa Beyoncé como la artista más veces citada en la historia de la Academia de la Grabación con 88 nominaciones, esta vez en carrera a llevarse la estatuilla a Mejor álbum del año por "Renaissance", y podrían convertirse además en la oportunidad del cantante puertorriqueño de reggaetón Bad Bunny de consagrarse en ese rubro por "Un verano sin ti".

Fito Páez recibió el Premio a la Excelencia de los Grammy.jpg

El principal reconocimiento también será disputado por Adele, con "30"; Kendrick Lamar, con "Mr. Morale and The Big Steppers"; Harry Styles, con "Harry's House"; Lizzo, con "Special"; Abba, con "Voyage"; Mary J. Blige, con "Good Morning Gorgeous"; Brandi Carlile, con "In These Silent Days"; y Coldplay, con "Music of the Spheres".

Entre ellos, son varios los artistas que se ubican como los favoritos de la gala: Beyoncé lidera la nómina con nueve candidaturas, seguida por Lamar, con ocho; Adele y Brandi Carlile, con siete ternas cada una; y Harry Styles, Mary J. Blige y DJ Khaled con seis respectivamente.