Donald Trump y Sacha Baron Cohen, en pie de guerra

Trump dijo que el incidente tuvo lugar 15 años atrás. El mandatario no dio más detalles sobre aquel encuentro, pero en una entrevista en 2003, Baron Cohen —en el papel del aspirante a gángster Ali G, otro de sus personajes de ficción— le propuso un negocio a Trump: guantes especiales para comer helado.

La nueva película del comediante británico, estrenada el viernes en Amazon Prime, llega 14 años después de Borat (2006), que recaudó 260 millones de dólares, le valió una nominación al Oscar y popularizó numerosas frases del personaje. Filmada en secreto durante el verano boreal, cuando Estados Unidos comenzó a relajar su confinamiento por el coronavirus, la cámara sigue a Baron Cohen mientras interacciona con la gente de a pie y los políticos a través de su torpe y altamente ofensivo alter ego.

A modo de respuesta a la crítica del mandatario, el cineasta escribió en su cuenta de Twitter: “Donald, ¡agradezco la publicidad gratuita de Borat! Lo admito, tampoco te encuentro gracioso. Pero, sin embargo, el mundo entero se ríe de ti. Siempre estoy buscando gente para trabajar de bufones racistas, y necesitarás trabajo después del 20 de enero. ¡Hablemos!”.

En Borat Subsequent Moviefilm también aparece Rudy Giuliani en una situación comprometedora con una joven que se hace pasar por reportera de televisión. La escena, filmada en un cuarto de hotel en Nueva York en julio y que terminó con Giuliani llamando a la Policía, incluye un momento en el que el exalcalde aparece acostado en una cama, metiéndose la camisa en el pantalón con la joven cerca de él.

Giuliani fue a la habitación pensando que lo iban a entrevistar sobre la respuesta del gobierno de Trump a la pandemia del coronavirus. La mujer coquetea con él y lo invita a la habitación, donde hay cámaras escondidas esperándolos. Giuliani le pide su teléfono y dirección. Se recuesta en la cama y se acomoda la camisa luego de que ella lo ayuda a quitarse el equipo de grabación, y él tiene la mano dentro del pantalón cuando Baron Cohen irrumpe con un traje estrafalario.

Baron Cohen, disfrazado como parte del equipo de producción, grita que la joven tiene 15 años. Hasta ese punto no había indicio de que fuera menor de edad. El personaje —la hija de Borat— es interpretado por Maria Bakalova, quien tiene 24 años según la base de datos de cine IMDb.com.

El miércole, en su programa semanal de radio, Giuliani calificó la escena como un engaño planificado. “Me estaba acomodando la camisa, les aseguro que eso es todo lo que estaba haciendo”, aseguró, y dijo que se percató de que le habían tendido una trampa cuando la mujer le preguntó si quería un masaje. “En ningún momento antes, durante o después de la entrevista me comporté de manera inapropiada”, tuiteó Giuliani. “Si Sacha Baron Cohen insinúa lo contrario, es un mentiroso a sangre fría”. El exalcalde de Nueva York llamó a la Policía tras el encuentro, pero no hay indicios de que se haya iniciado una investigación. Giuliani dio declaraciones sobre el encuentro de julio a la columna Page Six del New York Post, pero no mencionó la escena del cuarto.

Provocar a los allegados de Trump es un tema central en la nueva película de Borat. En la película, el famoso comediante incluso trata de darle su hija al vicepresidente Mike Pence como regalo. Lo más cerca que llega a esto es en la Conferencia de Acción Política Conservadora, donde le grita a Pence que le trajo una mujer. Vestido con un disfraz de Donald Trump y con Bakalova sobre su hombro, Baron Cohen es rápidamente sacado del recinto por agentes de seguridad.

Baron Cohen ha hecho historia burlándose de figuras conservadoras. Para su serie de 2018 Who Is America? , el actor británico consiguió que el ex-vicepresidente Dick Cheney firmara un kit de waterboarding. Y en un sketch con el exsecretario de justicia de Alabama Roy Moore, el comediante le realizó una “prueba de pedofilia”. Moore lo demandó poco después.