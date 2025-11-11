Difundieron los ganadores del 62° Salón Provincial de Artes Visuales de Entre Ríos

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos dio a conocer los ganadores del 62° Salón Provincial de Artes Visuales de Entre Ríos, certamen que reconoce anualmente el trabajo de artistas de toda la provincia a través de los Premios Adquisición Gobierno de Entre Ríos.
La inauguración de la muestra y la entrega de distinciones será el jueves 20 de noviembre a las 20 en el Museo Provincial de Bellas Artes “Dr. Pedro E. Martínez” (Buenos Aires 355, Paraná), con entrada libre y gratuita.
El jurado —integrado por Gabriel Benedetti (Entre Ríos), Jorge Tirner (Chaco) y Fernanda Toccalino (Corrientes)— evaluó 71 obras en las disciplinas de Arte Textil, Cerámica, Dibujo, Escultura, Grabado y Pintura.
Cada primer premio recibió $1.200.000, mientras que los segundos obtuvieron $950.000.
Ganadores
Arte Textil
1º Premio: Fernando Ariel Kosiak – “Flora entrerriana: primer brote”
2º Premio: Inés Marcó – “A mano”
Cerámica
1º Premio: Sol Yedro – “Totem Luna”
2º Premio: Analía Celeste Calderón – “Serie Altares – La fragilidad de la materia”
Dibujo
1º Premio: Juliana Roa – “Bichos”
2º Premio: Carla Britos – “A la vuelta de Majestuoso”
Mención especial: Gimena Frioni – “Diario de un duelo”
Escultura
1º Premio: Luciana Scutellá – “Astucias del cuerpo”
2º Premio: Edgardo Saluzzio – “Ineluctablemente unidos”
Grabado
1º Premio: Silvia Noemí Lissa – “Monte urbano”
2º Premio: María Fernanda Alberto – “Correspondencia urgente”
Pintura
1º Premio: Verónica Haydeé Moreira – “Arrollado Ananá”
2º Premio: Ana Catalina Barcos – “Tarde de domingo”
