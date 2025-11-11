Difundieron los ganadores del 62° Salón Provincial de Artes Visuales de Entre Ríos

Uno Entre Rios | Escenario | Salón Provincial de Artes Visuales de Entre Ríos

11 de noviembre 2025 · 15:12hs
La Secretaría de Cultura de Entre Ríos dio a conocer los ganadores del 62° Salón Provincial de Artes Visuales de Entre Ríos, certamen que reconoce anualmente el trabajo de artistas de toda la provincia a través de los Premios Adquisición Gobierno de Entre Ríos.

La inauguración de la muestra y la entrega de distinciones será el jueves 20 de noviembre a las 20 en el Museo Provincial de Bellas Artes “Dr. Pedro E. Martínez” (Buenos Aires 355, Paraná), con entrada libre y gratuita.

El jurado —integrado por Gabriel Benedetti (Entre Ríos), Jorge Tirner (Chaco) y Fernanda Toccalino (Corrientes)— evaluó 71 obras en las disciplinas de Arte Textil, Cerámica, Dibujo, Escultura, Grabado y Pintura.

Cada primer premio recibió $1.200.000, mientras que los segundos obtuvieron $950.000.

Ganadores

Arte Textil

1º Premio: Fernando Ariel Kosiak – “Flora entrerriana: primer brote”

$1.200.000

2º Premio: Inés Marcó“A mano”

$950.000

Cerámica

1º Premio: Sol Yedro – “Totem Luna”

$1.200.000

2º Premio: Analía Celeste Calderón“Serie Altares – La fragilidad de la materia”

$950.000

Dibujo

1º Premio: Juliana Roa – “Bichos”

$1.200.000

2º Premio: Carla Britos“A la vuelta de Majestuoso”

$950.000

Mención especial: Gimena Frioni“Diario de un duelo”

Escultura

1º Premio: Luciana Scutellá – “Astucias del cuerpo”

$1.200.000

2º Premio: Edgardo Saluzzio“Ineluctablemente unidos”

$950.000

Grabado

1º Premio: Silvia Noemí Lissa – “Monte urbano”

$1.200.000

2º Premio: María Fernanda Alberto“Correspondencia urgente”

$950.000

Pintura

1º Premio: Verónica Haydeé Moreira – “Arrollado Ananá”

$1.200.000

2º Premio: Ana Catalina Barcos“Tarde de domingo”

$950.000

Salón Provincial de Artes Visuales de Entre Ríos Ganadores Entre Ríos
