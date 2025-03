Día Mundial del Teatro: Pablo Millán y su amor incondicional por el escenario

Asistir al teatro es sumergirse en un mundo donde la palabra, el gesto y la pasión cobran vida en un instante irrepetible. En tiempos donde las pantallas y las plataformas digitales dominan el entretenimiento, la experiencia del teatro en vivo sigue siendo una forma mágica que merece ser celebrada y protegida.

En este contexto, UNO entrevistó a Pablo Millán, uno de los grandes referentes artísticos de la provincia. Nacido en Santa Fe, pero radicado en Paraná desde hace años, Millán ha invertido en la cultura local, construyendo éxito tras éxito durante décadas. Al hablar sobre qué significa el teatro para él, sus palabras resonaron con una pasión inquebrantable:

“El teatro es mi vida, es mi libertad, es mi momento de creación, es mi momento de conectarme con otra vida y otro personaje que no soy yo, es mi escudo contra absolutamente todo. El teatro me salvó de la depresión, me salvó de la soledad, me salvó absolutamente de todo”.

Millán también reflexionó sobre la disminución del público en las salas debido al auge de las redes sociales y las plataformas digitales. Sin embargo, destacó la esencia única del teatro en vivo y la importancia de que la gente vuelva a experimentar esa conexión con los actores: “La desaparición de la cuarta pared es maravillosa, siempre y cuando se experimente. Creo que la gente debería volver a experimentar ir al teatro, conectarse con los artistas ahí, con ese ida y vuelta. Pero evidentemente hay cosas teatrales, tanto a nivel nacional como provincial, que tienen éxito y son convocantes. Eso me gusta saberlo”.

Si bien el actor no se aferra a la idea de un día especial para festejar el teatro, sí destaca la necesidad de seguir apostando por el arte escénico y de que el público se anime a descubrir nuevas propuestas: “Todos los días festejo ser actor, festejo que la gente participe de esa comunión que es encontrarnos en una sala teatral, en un horario especial y en un encuentro especial”.

El teatro, más allá de ser un espacio de entretenimiento, es una herramienta de reflexión, de resistencia y de construcción cultural. Es el reflejo de la humanidad, con sus luces y sombras, y una celebración de la creatividad y la expresión. Por eso, en este Día Mundial del Teatro, la invitación es clara: apoyar a los artistas, asistir a las salas y dejarse llevar por la magia de cada función. Porque, como bien dijo Millán, “siempre hay una propuesta diferente para un público diferente, cada propuesta para cada público”.

A lo largo de la historia, el teatro ha sido una herramienta fundamental para la crítica social, la resistencia política y la difusión de ideas que desafían lo establecido. Grandes dramaturgos han utilizado este arte para denunciar injusticias y abrir espacios de debate. Obras clásicas y contemporáneas siguen demostrando que el teatro no solo entretiene, sino que también educa, emociona y despierta conciencias.

Por ello, la celebración del teatro no debe reducirse a una fecha en el calendario, sino que debe convertirse en un compromiso cotidiano con la cultura. Cada función es una invitación a viajar a otros mundos, a vivir emociones profundas y a compartir un momento especial con los actores y el público. En un mundo cada vez más acelerado, el teatro recuerda el valor del presente, de la escucha y del encuentro cara a cara con la fantasía.