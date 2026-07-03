Día del Locutor: la voz que informa, acompaña y construye identidad en los medios

El Día del Locutor reconoce el trabajo de quienes, a través de la radio, la televisión y las nuevas plataformas, informan, entretienen y acompañan

Cada 3 de julio se celebra en Argentina el Día del Locutor, una fecha destinada a reconocer a quienes desarrollan una tarea fundamental dentro de los medios de comunicación. La conmemoración recuerda la creación de la Sociedad Argentina de Locutores (SAL), fundada en 1943 por un grupo de profesionales que impulsó la organización y jerarquización de la actividad en el país.

La elección de la fecha está vinculada a una histórica reunión realizada en Buenos Aires, donde destacados locutores de distintas emisoras decidieron conformar una entidad que representara al sector y promoviera el reconocimiento profesional de quienes trabajaban frente al micrófono. Aquella iniciativa marcó un paso importante para la consolidación de una actividad que acompañó el crecimiento de la radio argentina y posteriormente de la televisión.

A lo largo de las décadas, la labor del locutor se transformó junto con los medios y las tecnologías. A las tradicionales tareas de conducción, presentación e información se sumaron nuevas funciones vinculadas a plataformas digitales, transmisiones en línea y producciones multimedia. Sin embargo, la esencia de la profesión continúa ligada a la capacidad de comunicar con claridad, cercanía y credibilidad.

La voz de los locutores forma parte de la vida cotidiana de millones de personas. Está presente en programas de radio y televisión, actos institucionales, eventos culturales, campañas de bien público y espacios informativos. En muchos casos, además de transmitir contenidos, genera compañía, construye vínculos con las audiencias y contribuye a fortalecer la identidad de los medios.

Canales de comunicación

En una época atravesada por la inmediatez y la multiplicación de canales de comunicación, el trabajo profesional de la locución mantiene un lugar relevante. La formación, el manejo de la palabra y la responsabilidad en la transmisión de mensajes continúan siendo herramientas centrales de un oficio que cada 3 de julio encuentra una nueva oportunidad para celebrar su historia y su vigencia.

La radio fue uno de los espacios donde la figura del locutor alcanzó una presencia especialmente significativa. Desde los primeros años de la radiodifusión argentina, las voces que llegaban a los hogares se convirtieron en una referencia cotidiana para miles de oyentes. Informar, presentar artistas, narrar acontecimientos y acompañar distintos momentos de la jornada fueron algunas de las funciones que ayudaron a consolidar el vínculo entre los medios y la comunidad.

Con el paso del tiempo, la profesión amplió sus horizontes. La televisión, la publicidad, los espectáculos en vivo y las producciones institucionales sumaron nuevos ámbitos de desarrollo para los locutores. La versatilidad y la capacidad de adaptación se transformaron en cualidades indispensables para responder a las demandas de una industria de la comunicación en constante cambio. La irrupción de las redes sociales, los podcasts y las plataformas digitales abrió además nuevas oportunidades laborales para los profesionales de la voz. En un escenario donde la comunicación se volvió más diversa y fragmentada, la formación específica y la capacidad para conectar con distintos públicos continúan siendo aspectos diferenciales que mantienen vigente el valor de la locución profesional.

La celebración del Día del Locutor también invita a reconocer el aporte de quienes, desde diferentes generaciones, contribuyeron al crecimiento de la actividad. Detrás de cada transmisión, programa o evento existe un trabajo de preparación, conocimiento técnico y compromiso profesional. La fecha constituye una oportunidad para valorar una tarea que, a través de la palabra y la voz, continúa ocupando un lugar central en la comunicación.