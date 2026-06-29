Día del Camarógrafo: el oficio detrás de las imágenes que cuentan la realidad

La fecha reconoce el trabajo de quienes registran imágenes en televisión, cine, documentales y coberturas periodísticas, tarea fundamental para la comunicación

Cada 29 de junio se conmemora en Argentina el Día del Camarógrafo, una fecha destinada a reconocer la labor de quienes, detrás de una cámara, registran imágenes que permiten informar, documentar y narrar hechos de interés público.

La tarea de los camarógrafos resulta esencial en medios de comunicación, productoras audiovisuales, transmisiones deportivas, documentales y producciones cinematográficas. Su trabajo combina conocimientos técnicos, capacidad de observación y rapidez para captar situaciones que muchas veces ocurren en cuestión de segundos.

La fecha también pone en valor a quienes desarrollan esta profesión en coberturas periodísticas, donde las imágenes se convierten en un complemento indispensable de la información. En numerosos acontecimientos históricos, sociales y culturales, el registro audiovisual realizado por camarógrafos permitió construir parte de la memoria colectiva.

Más allá de los avances tecnológicos y la incorporación de nuevas herramientas digitales, la mirada profesional continúa siendo un elemento central para contar historias a través de las imágenes. Cada encuadre, movimiento y decisión detrás de la cámara contribuye a la manera en que el público observa y comprende la realidad.