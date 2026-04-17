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Destino San Javier trae su nuevo espectáculo a Paraná

El trío Destino San Javier llegará a Paraná con "De Cerca". La presentación será el sábado 23 de mayo, a las 21, en el Teatro 3 de Febrero

17 de abril 2026 · 16:27hs
Destino San Javier trae su nuevo espectáculo a Paraná

El trío Destino San Javier llegará a Paraná con De Cerca, un espectáculo que propone un formato más reducido y enfocado en la cercanía con el público. La presentación será el sábado 23 de mayo, a las 21, en el Teatro 3 de Febrero.

Destino San Javier llega a Paraná

El show plantea una revisión de su repertorio en un registro más directo, con menor despliegue escénico y mayor énfasis en las canciones, las voces y el intercambio con la audiencia. En ese marco, el grupo busca reforzar un vínculo sostenido en la interpretación y en la historia que atraviesa su recorrido.

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Talento. Es una de las pocas ejecutantes de acordeón que combina este arte con el canto y la composición.

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Integrado por Bruno y Franco Favini junto a Paolo Ragone, el proyecto retoma la tradición del histórico Trío San Javier. Los músicos son hijos de Pedro Favini y José Ragone, referentes del género, y continúan esa línea con un repertorio que combina composiciones propias y versiones.

El reconocimiento a nivel masivo llegó en 2019, cuando obtuvieron la consagración en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. A ese logro se suman dos Premios Gardel, que consolidaron su presencia dentro del folclore argentino contemporáneo.

A lo largo de su trayectoria, el trío compartió proyectos con artistas como Nahuel Pennisi, Marcela Morelo, Ángela Leiva y Axel, en cruces que ampliaron su alcance y diversidad estilística.

Las entradas están disponibles a través de GradaTickets y en la boletería del teatro. También se habilitaron opciones de pago en tres y seis cuotas sin interés con tarjetas de Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe.

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Destino San Javier Paraná Teatro 3 de Febrero
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