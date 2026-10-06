De Cerati a Los Redondos, así es la agenda de Tribus

Tribus Club de Arte presenta una nueva agenda semanal del jueves 8 al domingo 11 de octubre, con propuestas gratuitas y shows con entradas a la venta

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Tribus Club de Arte prepara una nueva semana de música en Santa Fe, con una programación que se extenderá del jueves 8 al domingo 11 de octubre y reunirá rock, homenajes y distintas propuestas en vivo.

El jueves a las 21 llegará una nueva edición de Jueves de Sessions , con los shows de Cortamambo, Nébula y Experimento Negro. La entrada será libre y gratuita.

El viernes habrá doble propuesta. A las 21, Cerati a la Carta recorrerá los clásicos de Gustavo Cerati, tanto de Soda Stereo como de su etapa solista. A las 23.59, Abeja Reina llegará con un tributo a Rata Blanca en un trasnoche dedicado al hard rock y el metal. Ambas propuestas serán con entrada libre y gratuita.

El sábado a las 21 será el turno de Bravos Muchachitos, que presentará “Oktubre” de principio a fin, al cumplirse 40 años de su lanzamiento, además de repasar grandes canciones de Los Redondos y el Indio Solari. Las entradas se encuentran a la venta por Ticketway y en la boletería de Tribus.

La jornada del sábado continuará a las 23.59 con Pogo Hits Edición Nacional, una propuesta gratuita para disfrutar de los clásicos del rock argentino.

Finalmente, el domingo a las 21, Estudio Vocal presentará su gala de fin de año dedicada al rock y el pop, con un recorrido por canciones, estilos y artistas que marcaron distintas generaciones. Las entradas están disponibles en boletería y a través de Ticketway.

Tribus Club de Arte está ubicado en República de Siria 3572, Santa Fe. Las entradas para los shows pagos pueden adquirirse a través de Ticketway y en los distintos puntos de venta habilitados, entre ellos Terco Tour, en 25 de Mayo 453, Paraná.

La venta online se encuentra disponible en Ticketway y también se pueden realizar consultas y compras telefónicas al 0342-155-764161.