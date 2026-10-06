Los Fabulosos Cadillacs, banda liderada por Vicentico y Sr. Flavio regresó este sábado a la capital santafesina para brindar un esperado show en el Predio de la Estación Belgrano

La legendaria banda liderada por Vicentico y Sr. Flavio regresó este sábado a la capital santafesina para brindar un esperado show en la Estación Belgrano. Rock, ska y canciones inolvidables marcaron una noche de celebración junto al público.

Los Fabulosos Cadillacs volvieron a Santa Fe y protagonizaron este sábado una gran noche en el Predio de la Estación Belgrano. La banda liderada por Vicentico y Sr. Flavio se reencontró con el público santafesino en un show lleno de rock, ska y canciones que forman parte de la historia de la música argentina.

Desde temprano, distintas generaciones llegaron al predio para compartir una noche de música y celebración. El repertorio, la energía de la banda y la respuesta del público hicieron del encuentro una verdadera fiesta.

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Con una trayectoria que atraviesa décadas, Los Fabulosos Cadillacs volvieron a demostrar la vigencia de sus canciones y el vínculo que mantienen con sus seguidores. Su regreso a Santa Fe dejó una noche de esas que quedan en la memoria de quienes estuvieron ahí.