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Los Fabulosos Cadillacs volvieron a Santa Fe

Los Fabulosos Cadillacs, banda liderada por Vicentico y Sr. Flavio regresó este sábado a la capital santafesina para brindar un esperado show en el Predio de la Estación Belgrano

6 de octubre 2026 · 13:49hs
Los Fabulosos Cadillacs volvieron a Santa Fe

La legendaria banda liderada por Vicentico y Sr. Flavio regresó este sábado a la capital santafesina para brindar un esperado show en la Estación Belgrano. Rock, ska y canciones inolvidables marcaron una noche de celebración junto al público.

Los Fabulosos Cadillacs en Santa Fe

Los Fabulosos Cadillacs volvieron a Santa Fe y protagonizaron este sábado una gran noche en el Predio de la Estación Belgrano. La banda liderada por Vicentico y Sr. Flavio se reencontró con el público santafesino en un show lleno de rock, ska y canciones que forman parte de la historia de la música argentina.

Desde temprano, distintas generaciones llegaron al predio para compartir una noche de música y celebración. El repertorio, la energía de la banda y la respuesta del público hicieron del encuentro una verdadera fiesta.

Con una trayectoria que atraviesa décadas, Los Fabulosos Cadillacs volvieron a demostrar la vigencia de sus canciones y el vínculo que mantienen con sus seguidores. Su regreso a Santa Fe dejó una noche de esas que quedan en la memoria de quienes estuvieron ahí.

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Los Fabulosos Cadillacs Santa Fe Show
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