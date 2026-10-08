El Lollapalooza Argentina 2027 reveló su lineup con Travis Scott, Charli xcx, The Killers y TINI

El Lollapalooza confirmó los artistas que encabezarán su próxima edición, que se realizará el 12, 13 y 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro

El Lollapalooza Argentina ya tiene su grilla para 2027. Después de doce años de encuentros con el público argentino, el festival confirmó los nombres que serán parte de su decimosegunda edición, que tendrá lugar el 12, 13 y 14 de marzo de 2027 en el Hipódromo de San Isidro.

La primera línea del cartel estará encabezada por Travis Scott, Charli xcx, The Killers, TINI y David Guetta , cinco artistas de enorme peso dentro de la escena internacional y representantes de distintos universos musicales. La propuesta vuelve a apostar por la diversidad que caracteriza al festival, con cruces entre pop, rock, hip hop, rap, electrónica y nuevas corrientes de la música contemporánea.

Travis Scott llegará como una de las figuras más importantes del hip hop y el rap global, mientras que Charli xcx desembarcará con el impulso de una carrera que la convirtió en una de las voces más influyentes y disruptivas del pop actual. The Killers, por su parte, regresará con un repertorio cargado de himnos del rock de las últimas dos décadas.

Entre los nombres argentinos sobresale TINI, quien tendrá su debut en Lollapalooza Argentina en lo más alto del cartel. La artista llega luego de la expansión internacional de FUTTTURA, el ambicioso proyecto con el que recorrió distintas etapas de su carrera y llevó su música a escenarios de distintos países.

La electrónica estará representada por David Guetta, uno de sus máximos referentes a nivel mundial, que continúa llevando sus espectáculos a grandes escenarios internacionales.

La primera línea se completa con Queens of the Stone Age, que regresará a la Argentina después de nueve años; The Neighbourhood, con su particular combinación de rock alternativo y pop oscuro; Rawayana, una de las bandas venezolanas de mayor crecimiento internacional; Fontaines D.C., convertidos en uno de los nombres fundamentales del rock contemporáneo; y Sombr, una de las revelaciones del pop de los últimos años, que visitará el país por primera vez.

Todos los artistas que llegan al Hipódromo de San Isidro

El resto de la grilla suma nombres de distintas generaciones y escenas. Entre ellos aparecen The Prodigy, Dillom, Malcolm Todd, Geese, Cage The Elephant, Dominic Fike, RAYE, Lola Young, Slayyyter, Adéla, Un Poco de Ruido, Marlon Hoffstadt, Four Tet, Angine de Poitrine, Tomora, K4OS, Leon Bridges, Usted Señalemelo, Boys Noize, Snow Strippers, Carlita, Sammy Virji, Ninajirachi, Julia Wolf, Die Spitz, Yorghaki, The Avalanches, Rivo, Boy Harsher, Mateo Dufour Live, Amaia, Midnight Generation, Mind Enterprises, AYYBO, Juan Hansen Live, Violet Grohl, Ela Taubert, enzocerobulto, Juana Rozas, Francisca Valenzuela, Broke Carrey, Princesa Alba, Lolu Menayed, Folgar, Tiga, Santos Bravos, Daniela Spalla, Kchiporros, Natalia Lacunza, Zé Pequeña, Sofia Mora, Dandára, Joaco Burgos, Ara, Palo, Fabrizio, Mai Lawson, Hana Fox, Varese, Sol Porro, Hellolola, Molle, Pato Mallet, Las Sombras y La Ramona.

Entre las propuestas internacionales también se destaca The Prodigy, que llevará al Hipódromo su explosiva combinación de electrónica, rave, punk y breakbeat. Dominic Fike llegará con su próximo trabajo discográfico, mientras que RAYE se presentará como una de las voces británicas más reconocidas de los últimos años. También serán parte de la edición Cage The Elephant, con su potente rock alternativo; Leon Bridges, referente contemporáneo del soul y el R&B; Lola Young, una de las nuevas figuras del pop británico; y Geese, protagonistas de la renovación del rock neoyorquino.

La música electrónica tendrá además una fuerte presencia a lo largo de las tres jornadas con artistas como Four Tet, Marlon Hoffstadt, Boys Noize, Sammy Virji, Tiga, Carlita y Ninajirachi, entre otros.

La escena argentina, en tanto, ocupará un lugar destacado en la programación. Además del debut de TINI, la grilla tendrá a Dillom, quien llegará con La Nueva Violencia, su tercer álbum y una nueva etapa artística en la que profundiza su exploración del post-punk, el rock, la new wave y la electrónica.

También estará Usted Señalemelo, que presentará Términos & Condiciones, su cuarto álbum, marcado por una búsqueda más electrónica y un cruce entre synth pop, experimentación y música de pista. K4OS llevará al festival la energía de una nueva generación del pop local, mientras que Un Poco de Ruido sumará el fenómeno que renovó la conversación alrededor de la cumbia argentina.

La presencia nacional se completa con artistas como Broke Carrey, Juana Rozas, Lolu Menayed, enzocerobulto, Mateo Dufour, Juan Hansen, Zé Pequeña, Sofia Mora y Las Sombras, entre muchos otros nombres que reflejan la diversidad de la escena musical argentina.

Las tres jornadas volverán a reunir así a artistas consagrados, figuras emergentes y propuestas de distintos géneros en un mismo espacio. Con una grilla que cruza generaciones y estilos, Lollapalooza Argentina 2027 vuelve a apostar por esa mezcla de artistas conocidos, nuevas voces y descubrimientos que convirtió al festival en una de las citas centrales de la música en el país.

Las entradas para la nueva edición se encuentran en preventa 3, con la posibilidad de abonar en seis cuotas sin interés de $58.334 más servicio con tarjetas Santander Visa, exclusivamente a través de All Access.