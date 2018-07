"Dame la mochila", cuentos que bucean en el incesto y la necrofilia con humor negro

El escritor paranaense Elián Del Mestre no para de escribir. El mes pasado publicó Dame la mochila, su segundo libro del año. Pero esta vez, quienes lo lean se van a encontrar con textos muy diferentes a los que Del Mestre los tiene acostumbrados, tanto en la forma como en el contenido.





Dame la mochila son chats sobre ideas para cuentos, según explicó el autor. Publicado por la editorial cordobesa Chatmuyo Ediciones –el nombre de la editorial y el formato del libro son pura casualidad–, puede encontrarse en las librerías Vaporeso y Códice, de Paraná.





"Son historias que van y vienen, bien vertiginosas, es un libro rápido con historias que van hacia un lado y de repente terminan con otra cosa. Fue divertido de escribir, fue un proceso innovador para mí", contó Del Mestre a Escenario.





Es que Dame la mochila es un libro de chats sobre ideas para cuentos que terminan siendo mucho más que cuentos. Y es, a su vez, lo que nadie se atreve a decir en un chat. "Es el deepchat, el chat que sólo existe en la oscuridad de una noche encantada", había sintetizado en la presentación del libro en Córdoba.





"Es un libro muy intenso porque escribí sobre cosas que no venía escribiendo, cosas turbias y oscuras como el incesto, endogamia, desviaciones genéticas que terminan en la creación de un dios nuevo y deforme, un hombre que convive durante un año con los cadáveres de sus padres, violaciones, necrofilia, sexo con alienígenas. Es distinto a lo que venía escribiendo, es muy oscuro, hay mucho humor negro", destacó a Escenario.





Asimismo, explicó que se trata de chats reales que tuvo con una amiga, aunque los temas estaban direccionados. En este sentido, dijo que el proceso de escritura fue como un encuentro de práctica literaria: "A veces nos sentábamos frente a frente con las computadoras. Por ahí los chats se copiaban, otras veces había un proceso de depuración, siempre tratando de mantener las características del chat, los 'jajajaja' y los 'keee'. Por eso, cuando alguien lo lea se va a encontrar con un lenguaje cotidiano".





El libro contiene cinco chats, algunos más extensos que otros, pero todos divertidos y coloquiales. Cada texto de Dame la mochila genera muchas historias, porque va cambiando constantemente. El formato del chat permite giros repentinos y vertiginosos; es por eso que muchas ideas terminan se encaminan hacia un abismo literario.





"De repente, como escritor me metía en el personaje y me corría de mi lugar; en un momento me decía 'el personaje quiere hacer esto', entonces iba para otro lado del que me indicaba mi lógica y la historia termina de una manera inesperada, bizarra. Creo que es como una nueva literatura epistolar, hubo un tiempo que se usaba mucho esa forma de contar cuentos, a través de cartas; bueno esto es algo parecido, pero contemporáneo y con la vorágine del chat".





Finalmente, destacó: "Estoy contento de hacer algo distinto, no es poesía, no es cuento y a nivel de ideas es otro universo de sentido al que yo suelo moverme. Estuve trabajando mucho sobre los textos de (Osvaldo) Lamborghini, ideas fuertes y oscuras".





Elián es abogado, escritor y editor de Paraná. Publicó(2010),(2014),(Cuaderno de Elefantes 2017),(La Gota ediciones 2017),(2018). En situación de imprenta estánEs uno de los organizadores del ciclo Slam de Poesía Oral Entre Ríos. Coordina clínicas y talleres literarios en Paraná y Santa Fe.