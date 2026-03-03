Iñaki Arrías y una victoria para el desahogo

Fue un debut soñado en esta temporada 2026 para Iñaki Arrías. El piloto de Paraná se llevó la victoria este domingo en la visita del TC Pista Mouras al autódromo de Concepción del Uruguay. Fue el segundo éxito personal para el joven piloto de 20 años que se ilusiona con dar pelea en una de las categorías formativas de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC).

Con el Ford alistado por el Candela Competición el representante entrerriano dominó prácticamente todo el fin de semana, ya que se adjudicó la clasificación, ganó la serie y se subió al escalón más alto del podio.

“Arrancar mi primera fecha este año de esta manera es increíble, logrando la pole, ganando una muy buena serie y también la final con muy buen ritmo. Súper contento porque se dio este gran resultado cerca de casa”, comentó Arrías que también había ganado en la categoría el pasado año en La Plata.

La contundencia del auto durante todo el fin de semana le permitió al piloto del Óvalo ser determinante. “Nosotros no pudimos girar el viernes por una cuestión económica, ya en los entrenamientos oficiales del sábado teníamos un auto firme, agradecido a Mauri (Candela) por los motores, todo el equipo hizo un trabajo increíble. Cuando hicimos la gran vuelta en clasificación nos dimos cuenta del potencial que teníamos para la serie y la final”, dijo a Ovación.

Las victorias siempre son importantes, pero conseguirlo en la primera carrera del año tiene un impulso especial para abocarse a lograr el presupuesto que demanda la categoría. “Anímicamente es un empujón enorme por todo el verano difícil que tuvimos, a la primera fecha no pude ir y podés estar ahora es algo hermoso. Ayuda mucho para que algunas empresas se quieran sumar”, expresó.

La temporada en TC Pista Mouras

Justamente y consultado respecto a la faz presupuestaria de acá en adelante, Arrías respondió: “Vamos a ir fecha a fecha peleándola con el presupuesto, sabemos que será un año súper duro, habrá que trabajar mucho abajo del auto y estamos en ese camino”.

Consumado este gran éxito en el trazado uruguayense, el piloto de Ford destacó que fue su primera carrera en autos con techo en la Histórica: “Hace como dos o tres años había corrido en la Fórmula Metropolitana, pero con autos de esta característica fue la primera vez. Kevin Candela me dio una mano muy grande abajo del auto, me ayudó mucho, en la previa vi muchas cámaras, muchos datos y eso fue importante para ir con un conocimiento previo”, comentó.

Respecto a la carrera que ganó por más de dos segundos de diferencias, Iñaki indicó que siempre confió en el medio mecánico que le entregó el equipo de Bragado. “El momento más crítico fue en la largada, donde peligró el primer puesto, pero por suerte hice las cosas muy bien en ambas situaciones de largada y relanzamiento, que nos permitió sellar un gran fin de semana”, aseguró.

Con el envión de un buen resultado Arrías asegura que prácticamente está asegurada su presencia en la próxima fecha del 22 de marzo, seguramente en La Plata. “Todavía faltan cerrar algunas cosas chicas, pero la idea es estar y hacerlo de buena forma”, contó.

Por último y en función del buen resultado obtenido, el de Paraná se ilusiona con dar pelea este año en el TC Pista Mouras y por qué no ser uno de los aspirantes a la corona. “Me encantaría, para eso hay que seguir trabajando un montón, no bajar los brazos y tampoco conformarse. Tenemos un gran conjunto, queda un montón por delante y hay que seguir a pleno. La categoría tiene a muy buenos pilotos con grandes estructuras, es una categoría súper linda y poder estar adelante me genera una enorme felicidad”, finalizó.