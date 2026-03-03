Uno Entre Rios | La Provincia | Paradero

Paradero: buscan a una mujer de 35 años

La mujer se ausentó el 24 de febrero de la casa que alquilaba en Viale, sin tener noticias desde entonces. Se pide colaboración para dar con su paradero

3 de marzo 2026 · 09:11hs
La mujer se ausentó el 24 de febrero de la casa que alquilaba en Viale

La mujer se ausentó el 24 de febrero de la casa que alquilaba en Viale, sin tener noticias desde entonces. Se pide colaboración para dar con su paradero

Desde la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná se solicita la colaboración de la población con el fin de dar con el paradero de Ivana Paola Noir, de 35 años, quien el 24 de febrero pasado se ausentó de la casa que alquilaba en la localidad de Viale, sin tener noticias de ella desde entonces.

Paradero Mujer Viale

Su contextura física es robusta, tiene tez blanca, pelo rubio enrulado largo y posee tatuajes en un brazo, en el pecho y en una pierna.

Paraná: solicitan ayuda para dar con el paradero de una mujer

Paraná: solicitan ayuda para dar con el paradero de una mujer

Paraná: por el cambio de una bomba no hay agua en las zonas este y sudeste

Paraná: por el cambio de una bomba no hay agua en las zonas este y sudeste

Cualquier información sobre el paradero puede suministrarse al 911.

Paradero Viale Mujer
Noticias relacionadas
La zona más comprometida es el barrio Pancho Ramírez, particularmente el sector cercano al polideportivo, donde un socavón generó el ingreso de agua en calles y viviendas.

Paraná: múltiples complicaciones por el temporal de viento y lluvia

Cása Lázaro alerta sobre el agravamiento en el consumo problemático en jóvenes

El avance del consumo problemático en los jóvenes enciende las alarmas

Se mantiene la alerta amarilla por tormentas fuertes para Entre Ríos. 

SMN: se mantiene la alerta amarilla por tormentas fuertes para Entre Ríos

Los gremios docentes rechazaron la propuesta realizada por el Gobierno de Entre Ríos. 

Paritaria: los gremios docentes rechazaron la propuesta y convocaron a un paro

Ver comentarios

Lo último

El presidente de YPF aseguró que no va a haber cimbronazos en el precio de los combustibles

El presidente de YPF aseguró que "no va a haber cimbronazos" en el precio de los combustibles

Paraná: por el cambio de una bomba no hay agua en las zonas este y sudeste

Paraná: por el cambio de una bomba no hay agua en las zonas este y sudeste

Paraná: múltiples complicaciones por el temporal de viento y lluvia

Paraná: múltiples complicaciones por el temporal de viento y lluvia

Ultimo Momento
El presidente de YPF aseguró que no va a haber cimbronazos en el precio de los combustibles

El presidente de YPF aseguró que "no va a haber cimbronazos" en el precio de los combustibles

Paraná: por el cambio de una bomba no hay agua en las zonas este y sudeste

Paraná: por el cambio de una bomba no hay agua en las zonas este y sudeste

Paraná: múltiples complicaciones por el temporal de viento y lluvia

Paraná: múltiples complicaciones por el temporal de viento y lluvia

Los mercados profundizan sus caídas y los precios del petróleo y el gas escalan

Los mercados profundizan sus caídas y los precios del petróleo y el gas escalan

Concordia: solo en enero hubo 211 despidos

Concordia: solo en enero hubo 211 despidos

Policiales
Un voraz incendio afectó un depósito de un supermercado de Concordia

Un voraz incendio afectó un depósito de un supermercado de Concordia

Recuperan partes de una campana robada y esclarecen hurto en la Basílica de Victoria

Recuperan partes de una campana robada y esclarecen hurto en la Basílica de Victoria

Inició, vía zoom, el juicio contra Leonardo Airaldi y otros acusados por narcotráfico

Inició, vía zoom, el juicio contra Leonardo Airaldi y otros acusados por narcotráfico

Investigan femicidio seguido de suicidio Concordia

Investigan femicidio seguido de suicidio Concordia

Ruta 38: un ciclista quedó en estado grave tras ser embestido por una camioneta

Ruta 38: un ciclista quedó en estado grave tras ser embestido por una camioneta

Ovación
Iñaki Arrías y una victoria para el desahogo

Iñaki Arrías y una victoria para el desahogo

Mientras espera la llegada de Coudet, River Plate igualó ante Independiente Rivadavia en Mendoza

Mientras espera la llegada de Coudet, River Plate igualó ante Independiente Rivadavia en Mendoza

Argentina se recuperó contra Panamá y puso el pie en la segunda ronda rumbo a Qatar

Argentina se recuperó contra Panamá y puso el pie en la segunda ronda rumbo a Qatar

Banfield se impuso con autoridad ante Aldosivi

Banfield se impuso con autoridad ante Aldosivi

Torneo Apertura: Vélez le arrebató el liderazgo a Estudiantes de La Plata

Torneo Apertura: Vélez le arrebató el liderazgo a Estudiantes de La Plata

La provincia
Paraná: por el cambio de una bomba no hay agua en las zonas este y sudeste

Paraná: por el cambio de una bomba no hay agua en las zonas este y sudeste

Paraná: múltiples complicaciones por el temporal de viento y lluvia

Paraná: múltiples complicaciones por el temporal de viento y lluvia

Paradero: buscan a una mujer de 35 años

Paradero: buscan a una mujer de 35 años

El avance del consumo problemático en los jóvenes enciende las alarmas

El avance del consumo problemático en los jóvenes enciende las alarmas

SMN: se mantiene la alerta amarilla por tormentas fuertes para Entre Ríos

SMN: se mantiene la alerta amarilla por tormentas fuertes para Entre Ríos

Dejanos tu comentario