Paradero: buscan a una mujer de 35 años

Desde la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná se solicita la colaboración de la población con el fin de dar con el paradero de Ivana Paola Noir, de 35 años, quien el 24 de febrero pasado se ausentó de la casa que alquilaba en la localidad de Viale, sin tener noticias de ella desde entonces.