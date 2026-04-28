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Villa del Rosario recibe una nueva edición del ciclo Fogón Entrerriano

El ciclo itinerante, Fogón Entrerriano, continúa su recorrido por la provincia y tendrá una nueva noche en el Club Las Colonias de Villa del Rosario

28 de abril 2026 · 11:34hs
Villa del Rosario recibe una nueva edición del ciclo Fogón Entrerriano

El ciclo itinerante de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, Fogón Entrerriano, continúa su recorrido por la provincia. Este sábado 2 de mayo desde las 20hs tendrá una nueva noche en el Club Las Colonias de Villa del Rosario, departamento Federación. Con entrada libre y gratuita, habrá danza y música en vivo.

Fogón Entrerriano

Durante la noche se presentarán el Taller Municipal de Folclore de Villa del Rosario, Taller Municipal de Folclore de Chajarí, Ariel, el entrerriano y su conjunto y Grupo Centella.

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También se anuncia una feria de emprendedores locales y servicio de cantina. Se invita a toda la comunidad a participar.

Fogón Entrerriano es parte de CUAC! Cultura Activa, un programa anual de ciclos, encuentros y convocatorias que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla en toda la provincia, con una mirada federal y el objetivo de ampliar circuitos y promover el acceso de la ciudadanía a los bienes culturales de la provincia.

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Fogón Entrerriano Villa del Rosario Provincia cultura
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