Uno Entre Rios | Escenario | Crimen

"Crimen" rinde homenaje a Gustavo Cerati en Paraná

El sábado 27 de septiembre, el Teatro 3 de Febrero recibirá por primera vez a "Crimen", el espectáculo que celebra la música de Gustavo Cerati

1 de septiembre 2025 · 13:50hs
Crimen por primera vez en Paraná

"Crimen" por primera vez en Paraná

El sábado 27 de septiembre a las 21, el Teatro 3 de Febrero (25 de Junio 54) recibirá por primera vez en Paraná a Crimen, el espectáculo que celebra la música de Gustavo Cerati. Las entradas ya están disponibles en tickea.com.ar y en la boletería del teatro. Además, clientes del Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe cuentan con la posibilidad de abonar en 3 y 6 cuotas sin interés en compras online.

"Crimen" por primera vez en Paraná

La propuesta invita a revivir la obra de uno de los artistas más influyentes del rock latinoamericano. Con clásicos como Crimen, Puente, Deja Vú, Fuerza Natural y muchos más, la banda busca transportar al público al universo sonoro de Cerati.

Festival Bandera de Rosario

Festival Bandera 2025: Rosario se prepara para una nueva edición del encuentro de rock

Erreway anunció su show en Santa Fe

Erreway anunció su show en Santa Fe en el marco de su Tour 2025

El show cuenta con música en vivo y una puesta en escena para recrear las canciones más emblemáticas de la etapa solista del recordado músico.

Crimen está integrada por músicos de amplia trayectoria que asumieron el desafío de mantener vivo el espíritu de Gustavo Cerati a través de interpretaciones fieles y un trabajo escénico impactante.

  • Javier Tavarozzi (voz y guitarra)

  • Ignacio Tordente (guitarra, coros y dirección musical)

  • Luciano Carrabs (batería)

  • Sebastián Clementin (teclados)

  • Damián Bacon (bajo)

  • Silvina Tordente (coros y dirección teatral)

LEER MÁS: "Al borde del andamio" vuelve a Paraná en única función

Crimen Gustavo Cerati Paraná concierto
Noticias relacionadas
Ricardo Arjona tocará en Buenos Aires en mayo de 2026

Ricardo Arjona confirmó dos fechas en Buenos Aires para 2026

Harlem Festival

Santa Fe se prepara para el Harlem Festival 2025

Teatro Negro de Praga

Paraná recibe al Teatro Negro de Praga

Al borde del andamio

"Al borde del andamio" vuelve a Paraná en única función

Ver comentarios

Lo último

La Selección Argentina perdió en la final con Brasil y es subcampeona de la AmeriCup

La Selección Argentina perdió en la final con Brasil y es subcampeona de la AmeriCup

Héctor Daer encabezará un encuentro en Paraná junto a los candidatos de Fuerza Entre Ríos

Héctor Daer encabezará un encuentro en Paraná junto a los candidatos de Fuerza Entre Ríos

Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth interpretarán a Moria Casán en la serie de Netflix

Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth interpretarán a Moria Casán en la serie de Netflix

Ultimo Momento
La Selección Argentina perdió en la final con Brasil y es subcampeona de la AmeriCup

La Selección Argentina perdió en la final con Brasil y es subcampeona de la AmeriCup

Héctor Daer encabezará un encuentro en Paraná junto a los candidatos de Fuerza Entre Ríos

Héctor Daer encabezará un encuentro en Paraná junto a los candidatos de Fuerza Entre Ríos

Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth interpretarán a Moria Casán en la serie de Netflix

Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth interpretarán a Moria Casán en la serie de Netflix

Inglaterra y Francia se lucieron en la segunda jornada del Mundial Femenino de Rugby 2025

Inglaterra y Francia se lucieron en la segunda jornada del Mundial Femenino de Rugby 2025

Alan Sosa: No existe más el margen de error

Alan Sosa: "No existe más el margen de error"

Policiales
Investigarán defraudación al Estado y al Arzobispado en rendiciones de escuelas públicas de gestión privada

Investigarán defraudación al Estado y al Arzobispado en rendiciones de escuelas públicas de gestión privada

Ruta 18: se produjo un vuelco bajo la lluvia

Ruta 18: se produjo un vuelco bajo la lluvia

Ruta 14: volcó un colectivo y hay 10 trabajadores heridos

Ruta 14: volcó un colectivo y hay 10 trabajadores heridos

Expulsan de la Policía al Oficial que admitió falsificar una firma en un acta de multa

Expulsan de la Policía al Oficial que admitió falsificar una firma en un acta de multa

Condenaron a cuatro años de prisión a joven que vendía droga en Paraná

Condenaron a cuatro años de prisión a joven que vendía droga en Paraná

Ovación
Urquiza prolongó su buen andar en la Liga Provincial

Urquiza prolongó su buen andar en la Liga Provincial

Marista, el rival de Estudiantes: regularidad, oficio y un presente que ilusiona

Marista, el rival de Estudiantes: regularidad, oficio y un presente que ilusiona

La Liga Provincial de Mayores Femenina podría definirse este lunes

La Liga Provincial de Mayores Femenina podría definirse este lunes

Confirmado el camino de Los Pumas 7 y Las Yaguaretés en el SVNS 2026

Confirmado el camino de Los Pumas 7 y Las Yaguaretés en el SVNS 2026

Inglaterra y Francia se lucieron en la segunda jornada del Mundial Femenino de Rugby 2025

Inglaterra y Francia se lucieron en la segunda jornada del Mundial Femenino de Rugby 2025

La provincia
Héctor Daer encabezará un encuentro en Paraná junto a los candidatos de Fuerza Entre Ríos

Héctor Daer encabezará un encuentro en Paraná junto a los candidatos de Fuerza Entre Ríos

Social Media Day 2025 en Paraná ahondará en estrategias digitales, tendencias e Inteligencia Artificial

Social Media Day 2025 en Paraná ahondará en estrategias digitales, tendencias e Inteligencia Artificial

Infraestructura educativa: se hicieron ocho licitaciones para arreglos en escuelas

Infraestructura educativa: se hicieron ocho licitaciones para arreglos en escuelas

Elecciones en Corrientes: Rogelio Frigerio felicitó a Valdés por la victoria

Elecciones en Corrientes: Rogelio Frigerio felicitó a Valdés por la victoria

Entre Ríos: cesó el alerta por lluvias en la mayoría de los departamentos

Entre Ríos: cesó el alerta por lluvias en la mayoría de los departamentos

Dejanos tu comentario