"Crimen" rinde homenaje a Gustavo Cerati en Paraná

El sábado 27 de septiembre, el Teatro 3 de Febrero recibirá por primera vez a "Crimen", el espectáculo que celebra la música de Gustavo Cerati

El sábado 27 de septiembre a las 21, el Teatro 3 de Febrero (25 de Junio 54) recibirá por primera vez en Paraná a Crimen, el espectáculo que celebra la música de Gustavo Cerati. Las entradas ya están disponibles en tickea.com.ar y en la boletería del teatro. Además, clientes del Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe cuentan con la posibilidad de abonar en 3 y 6 cuotas sin interés en compras online.

La propuesta invita a revivir la obra de uno de los artistas más influyentes del rock latinoamericano. Con clásicos como Crimen, Puente, Deja Vú, Fuerza Natural y muchos más, la banda busca transportar al público al universo sonoro de Cerati.

El show cuenta con música en vivo y una puesta en escena para recrear las canciones más emblemáticas de la etapa solista del recordado músico.

Crimen está integrada por músicos de amplia trayectoria que asumieron el desafío de mantener vivo el espíritu de Gustavo Cerati a través de interpretaciones fieles y un trabajo escénico impactante.