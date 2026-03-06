Crimen de Luciano Emeri: Molaro y Sotelo seguirán presos en la Unidad Penal de Paraná

La Justicia extendió por tres meses la prisión preventiva de ambos acusados por el crimen de Luciano Emeri, ocurrido en Cerrito el 4 de febrero.

La Justicia confirmó este viernes que los imputados Juan Pablo Sotelo y Lautaro Molaro, ambos de 21 años, continuarán detenidos con prisión preventiva en la Unidad Penal de Paraná, en el marco de la causa por el homicidio de Luciano Emeri, ocurrido el 4 de febrero en la localidad de Cerrito. La jueza de Garantías, Marina Barbagelata, resolvió prorrogar la detención por tres meses a pedido de la Fiscalía, por lo que permanecerán privados de su libertad hasta el 3 de junio.

Durante la audiencia, el fiscal Laureano Dato presentó nuevos elementos de prueba que refuerzan la acusación. Entre ellos se encuentran informes balísticos, resultados de allanamientos, registros de cámaras de seguridad, testimonios y pericias sobre teléfonos celulares.

Evidencia comprometedora

Uno de los hallazgos más relevantes fue un intercambio de mensajes de WhatsApp que, según la Fiscalía, evidenciaría una planificación previa del crimen. Concretamente, en un chat hallado Molaro le dice a Sotelo la posibilidad de “hacer lo del ruso y empezar a generar plata”. A esto se sumó la declaración de un testigo de identidad reservada que afirmó que ambos acusados habrían reconocido su participación en el asesinato.

Imputados caso Emeri

Asimismo, la investigación determinó que la pistola calibre 9 milímetros utilizada en el crimen fue hallada en una vivienda lindera a la de Molaro, en la calle Colón. Las pericias balísticas confirmaron coincidencias entre el arma y fragmentos extraídos del cuerpo de Emeri, restos hallados en Boulevard Libertad y vainas encontradas dentro del Ford Fiesta incendiado, vehículo de la víctima.

El fiscal informó que la pistola fue hallada cargada y escondida en una bolsa de nylon negra. Además, se estableció que había sido robada a una soldado voluntaria del Ejército Argentino en Paraná a comienzos de diciembre de 2025.