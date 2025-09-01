"Al borde del andamio" vuelve a Paraná en única función

Después de tres años de girar por distintos puntos del país, regresa a Paraná la obra unipersonal "Al borde del andamio. Vida y poesía de Amador", basada en textos del poeta Jorge Spíndola

Después de tres años de girar por distintos puntos del país, regresa a Paraná la obra unipersonal Al borde del andamio. Vida y poesía de Amador , basada en textos del poeta Jorge Spíndola. La función será el domingo 7 de septiembre a las 20 en ARTEATRO (Tucumán 378), con entrada general de $8.000 y reservas al 3435336779.

La pieza, estrenada en esta ciudad en 2021, propone un entramado de voces que dialogan entre la poesía de Spíndola, mensajes del histórico programa El Mensajero al poblador rural, fragmentos de radio y la prosa de Belisario Ruiz, quien además es responsable de la dramaturgia y dirección. El resultado es un texto polifónico que construye la vida de Amador, personaje que encarna un albañil y poeta, pero que también abre espacio a otros tiempos y modos de pensar y sentir.

La historia sigue a Amador Barría, quien, frente a la puerta de su casa y sin poder entrar por decisión de su esposa cansada de sus deslices, repasa su vida. Con recuerdos y olvidos, el protagonista reconstruye su identidad en un relato que cruza amor, soledad, encuentros y locura.

La obra recupera la potencia de la poesía de Jorge Spíndola, que se distingue por su compromiso con la lengua y con el mundo que ella configura. Sus textos se entrelazan con la geografía y con las voces invisibilizadas de la región, planteando una poética narrativa y social, rebelde y tierna a la vez.

El montaje también incorpora fragmentos de El Mensajero al poblador rural, un clásico de la radiofonía patagónica con más de 40 años de presencia en las emisoras AM, que funciona como soporte de vínculos familiares y sociales en territorios de soledad y distancia. Estos mensajes son parte de la “escenografía sonora” que sostiene el mosaico de voces de la obra.

