Emanuel Noir echó personas alrededor del escenario en la Fiesta Nacional del Lago

En la noche del domingo durante el cierre de la Fiesta Nacional del Lago, el cantante Emanuel Noir echó personas del escenario.

Emanuel Noir , el cantante de Ke Personajes, se mostró molesto por personas que estaban sobre el escenario de la Fiesta Nacional del Lago. El video se hizo viral ya que echó a "aquellos que no cumplían funciones. Sean amigos o no del intendente".

El episodio ocurrió ante una multitud que colmó el anfiteatro Juancho Garcilazo. Sin embargo, gran parte del público no advirtió que las personas a las que se les pidió que se retiraran de un costado del escenario eran niños y jóvenes con discapacidad, razón por la cual la situación pasó prácticamente inadvertida para la mayoría de los presentes.

Video viral

En medio del espectáculo y ante los aplausos del público, Emanuel Noir expresó desde el escenario: “Todos esos que están ahí atrás, si no cumplen ninguna función que se bajen, sean amigos del intendente o no”. La frase fue celebrada por parte de los asistentes, quienes interpretaron el comentario como una señal de orden o control del espacio, sin conocer quiénes eran las personas involucradas.

Según trascendió, se trataría de integrantes de una asociación que trabaja con personas con discapacidad en la ciudad de Federación.