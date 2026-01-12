Uno Entre Rios | Escenario | Emanuel Noir

Emanuel Noir echó personas alrededor del escenario en la Fiesta Nacional del Lago

En la noche del domingo durante el cierre de la Fiesta Nacional del Lago, el cantante Emanuel Noir echó personas del escenario.

12 de enero 2026 · 15:35hs
Emanuel Noir echó personas alrededor del escenario en la Fiesta Nacional del Lago

Emanuel Noir echó personas alrededor del escenario en la Fiesta Nacional del Lago

Emanuel Noir, el cantante de Ke Personajes, se mostró molesto por personas que estaban sobre el escenario de la Fiesta Nacional del Lago. El video se hizo viral ya que echó a "aquellos que no cumplían funciones. Sean amigos o no del intendente".

Embed

El episodio ocurrió ante una multitud que colmó el anfiteatro Juancho Garcilazo. Sin embargo, gran parte del público no advirtió que las personas a las que se les pidió que se retiraran de un costado del escenario eran niños y jóvenes con discapacidad, razón por la cual la situación pasó prácticamente inadvertida para la mayoría de los presentes.

El Premate de Cebadores renovó la difusión de la cultura matera en el Parque Lineal Sur

El Premate de Cebadores renovó la difusión de la cultura matera en el Parque Lineal Sur

Cosquín Rock Brasil 2026: conocé la grilla completa del festival

Cosquín Rock Brasil 2026: conocé la grilla completa del festival

Video viral

En medio del espectáculo y ante los aplausos del público, Emanuel Noir expresó desde el escenario: “Todos esos que están ahí atrás, si no cumplen ninguna función que se bajen, sean amigos del intendente o no”. La frase fue celebrada por parte de los asistentes, quienes interpretaron el comentario como una señal de orden o control del espacio, sin conocer quiénes eran las personas involucradas.

Embed

Según trascendió, se trataría de integrantes de una asociación que trabaja con personas con discapacidad en la ciudad de Federación.

Emanuel Noir Fiesta Nacional del Lago video
Noticias relacionadas
La ciudad de Crespo vivirá una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Cerveza, que celebrará su 52ª edición el sábado 17 de enero

Crespo se prepara para la 52ª Fiesta Provincial de la Cerveza

Cruzando el Charco regresará a Santa Fe luego de un año de intensa actividad y se presentará el sábado 7 de marzo, a las 21, en HUB

Cruzando el Charco vuelve a Santa Fe con un show en HUB

La Bersuit vuelve a Santa Fe para celebrar los 25 años de Hijos del Culo

La Bersuit vuelve a Santa Fe para celebrar los 25 años de Hijos del Culo

Mario Pereyra y La T y La M se presentarán en la Fiesta de la Playa Thompson.

Mario Pereyra y La T y La M se presentarán en la Fiesta de la Playa Thompson

Ver comentarios

Lo último

Dos argentinos fueron eliminados del Australian Open

Dos argentinos fueron eliminados del Australian Open

Museo del Mate en Buenos Aires: Un ritual después de la sagrada siesta

Museo del Mate en Buenos Aires: "Un ritual después de la sagrada siesta"

Sportivo San Salvador y BH de Gualeguay se bajaron de la Liga Federal

Sportivo San Salvador y BH de Gualeguay se bajaron de la Liga Federal

Ultimo Momento
Dos argentinos fueron eliminados del Australian Open

Dos argentinos fueron eliminados del Australian Open

Museo del Mate en Buenos Aires: Un ritual después de la sagrada siesta

Museo del Mate en Buenos Aires: "Un ritual después de la sagrada siesta"

Sportivo San Salvador y BH de Gualeguay se bajaron de la Liga Federal

Sportivo San Salvador y BH de Gualeguay se bajaron de la Liga Federal

Xabi Alonso dejó de ser el entrenador del Real Madrid

Xabi Alonso dejó de ser el entrenador del Real Madrid

Balazo en la cabeza: máxima preocupación por un hombre herido en barrio Toma Nueva

Balazo en la cabeza: máxima preocupación por un hombre herido en barrio Toma Nueva

Policiales
Balazo en la cabeza: máxima preocupación por un hombre herido en barrio Toma Nueva

Balazo en la cabeza: máxima preocupación por un hombre herido en barrio Toma Nueva

San Benito: un hombre fue detenido en contexto de violencia de género

San Benito: un hombre fue detenido en contexto de violencia de género

Paraná: arrestos por robos, incumplimiento de prisión domiciliaria y violencia de género

Paraná: arrestos por robos, incumplimiento de prisión domiciliaria y violencia de género

Paraná: preso con arresto domiciliario no estaba en su casa porque salió a pagar cuentas

Paraná: preso con arresto domiciliario no estaba en su casa porque salió a "pagar cuentas"

Paraná: joven atacó a puñaladas a su padre en el camping Toma Vieja

Paraná: joven atacó a puñaladas a su padre en el camping Toma Vieja

Ovación
Sportivo San Salvador y BH de Gualeguay se bajaron de la Liga Federal

Sportivo San Salvador y BH de Gualeguay se bajaron de la Liga Federal

Regional Amateur: suspenden partido por agresión al árbitro

Regional Amateur: suspenden partido por agresión al árbitro

Liga Argentina: triunfos de Central Entrerriano y La Unión

Liga Argentina: triunfos de Central Entrerriano y La Unión

Xabi Alonso dejó de ser el entrenador del Real Madrid

Xabi Alonso dejó de ser el entrenador del Real Madrid

Dos argentinos fueron eliminados del Australian Open

Dos argentinos fueron eliminados del Australian Open

La provincia
Concordia: La morgue tiene una guardia y nunca queda sola

Concordia: "La morgue tiene una guardia y nunca queda sola"

De Ushuaia a Alaska, la aventura de una pareja que pasó por Paraná antes de salir a la ruta

De Ushuaia a Alaska, la aventura de una pareja que pasó por Paraná antes de salir a la ruta

Tatuaje: Tendencias, costos y cuidados esenciales en el mundo del arte en la piel

Tatuaje: Tendencias, costos y cuidados esenciales en el mundo del arte en la piel

Una multitud en Villa Urquiza para disfrutar de la Fiesta de la Playa

Una multitud en Villa Urquiza para disfrutar de la Fiesta de la Playa

Concepción del Uruguay: imprudentes caminan sobre la muralla cubierta por el río

Concepción del Uruguay: imprudentes caminan sobre la muralla cubierta por el río

Dejanos tu comentario