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Entre Ríos: falleció un ex combatiente de Malvinas y en su pueblo declararon duelo

Integró el Batallón de Infantería de Marina y defendió Puerto Argentino en el frente de batalla. Lo despiden con honores en Entre Ríos

23 de julio 2026 · 13:12hs
Entre Ríos: falleció un ex combatiente de Malvinas y en su pueblo declararon duelo

Entre Ríos: falleció un ex combatiente de Malvinas y en su pueblo declararon duelo

Falleció a los 64 años Pedro Miguel Luna, vecino de El Solar, departamento La Paz, y respetado veterano de la Guerra de Malvinas que luchaba contra una enfermedad oncológica. Su deceso se registró el miércoles 22 de julio, un hecho que generó gran conmoción tanto en las autoridades locales como en toda la zona del departamento del norte de Entre Ríos.

Nacido el 23 de febrero de 1962 en el cercano paraje El Quebracho, Luna adoptó a El Solar como su hogar. Allí se convirtió en un participante muy activo de la vida social e institucional, publicó La Sexta.

Durante el conflicto del Atlántico Sur en 1982, integró las filas del Batallón de Infantería de Marina N° 5 (BIM 5) de Río Grande, Ushuaia, y formó parte de la emblemática Compañía Nacar. En las islas, combatió en la primera línea de la zona de defensa de Puerto Argentino, donde sostuvo su posición en el Monte Tumbledown, uno de los frentes de batalla más cruentos de la gesta nacional.

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Reconocimiento y duelo oficial

Ante la noticia del fallecimiento, el presidente comunal de El Solar, Cristian Schreiner, dictó de oficio el Decreto N° 21/2026 con fecha de este jueves 23 de julio, con el que declaró duelo institucional.

Se dispuso que la Bandera Argentina permanezca izada a media asta en todos los edificios públicos comunales en “resguardo de su legado y el agradecimiento por su invaluable servicio a la Patria”, según destacaron desde la comuna.

Asimismo, la gestión gubernamental hizo extensiva la invitación para sumarse a este homenaje a las escuelas N° 66, N° 51, N° 72 y N° 6, así como también a la comisaría Sargento Pedro Vallejos.

Desde la Comuna remarcaron que el fallecimiento de Pedro Miguel Luna “no significa un cierre para su historia, sino el punto de partida para consolidar el recuerdo de un hombre respetado”.

Los vecinos lo reconocían de forma habitual porque mantuvo firme el espíritu nacional y el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas en cada ámbito educativo y público del que participó.

“Sus restos y su memoria quedarán desde hoy inscriptos con letras de molde en la historia grande del norte entrerriano”, resaltó la comuna.

Entre Ríos Malvinas Veterano
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