Casa Estudio estrenó una nueva sesión en vivo con la banda paranaense Nada Normal

La propuesta presentó una nueva producción audiovisual protagonizada por la banda Nada Normal. El material ya puede verse en el canal oficial de YouTube

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos presentó una nueva entrega del ciclo Casa Estudio, la propuesta audiovisual que registra sesiones de música en vivo realizadas en la Casa de la Cultura de Entre Ríos. En esta oportunidad, la protagonista es la banda paranaense Nada Normal, que interpretó su canción "Me fui".

El material ya se encuentra disponible en el canal oficial de YouTube de la Secretaría de Cultura y forma parte de una convocatoria abierta y federal que continuará incorporando artistas de distintos puntos de la provincia.

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Formada a fines de 2023 en Paraná, Nada Normal propone una fusión de géneros musicales y se distingue por la flexibilidad instrumental de sus integrantes y el trabajo de arreglos vocales. La banda está integrada por Joaquín Rocha (batería y percusión), Bautista Villagra (piano y teclados), Franco Laino (guitarras y bajo), Franco Segura (voz y guitarra) y Matías Velásquez (voz, melódica y teclados).

El ciclo Casa Estudio ya contó con la participación de Los Apolo, Insistentes, Guille Alarcón y Rojo Fantasía, cuyas sesiones también pueden verse en el canal de YouTube de la Secretaría de Cultura.