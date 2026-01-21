Uno Entre Rios | Escenario | Arte Joven

Arte Joven llega al Centro Cultural Juan L. Ortiz

El jueves 22 de enero, desde las 19, el Centro Cultural Juan L. Ortiz recibirá la primera edición de Arte Joven, una propuesta con acceso gratuito

21 de enero 2026 · 15:02hs
El jueves 22 de enero, desde las 19, el Centro Cultural Juan L. Ortiz será sede de la primera edición de Arte Joven, una propuesta con acceso libre organizada por la Municipalidad de Paraná y orientada a las juventudes. La actividad combinará música en vivo, feria de emprendedores jóvenes y patio gastronómico, en una jornada pensada para compartir producciones culturales locales.

La iniciativa apunta a generar espacios de expresión y participación para las nuevas generaciones, acompañando proyectos artísticos y autogestivos que forman parte de la escena actual de la ciudad. En esta primera edición se presentarán Sori Jacob, Tabula Rasa, Insistentes y Trébol, con repertorios que recorren distintos estilos y propuestas musicales.

Además de los recitales, el público podrá recorrer puestos de emprendedores jóvenes y disfrutar de una programación que invita a habitar el centro cultural como un espacio abierto, cercano y de encuentro. Arte Joven se plantea como una experiencia que articula música, producción independiente y circulación de ideas, en un formato accesible y pensado para el intercambio.

