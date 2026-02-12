Diputados: el Gobierno logró la media sanción para bajar la edad de imputabilidad a 14 años.

El oficialismo logró la media sanción en Diputados del nuevo Régimen Penal Juvenil, que tiene entre sus puntos principales la baja de la edad de imputabilidad.

El oficialismo logró la media sanción en la Cámara de Diputados del nuevo Régimen Penal Juvenil, que tiene entre sus puntos principales la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años. El proyecto impulsado por Patricia Bullrich cosechó 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones.

La aprobación en Diputados

El peronismo logró mantenerse unido para rechazar la iniciativa al momento de la votación en general. En la previa de la sesión, los diputados peronistas que pertencen el Frente Renovador habían dejado trascender que estaban dispuestos a acompañar en particular únicamente el artículo que establecía la baja de edad a 14 años para “respetar la posición histórica del espacio”, que en 2015 presentó un proyecto de Código Penal que ya fijaba el límite en los 14 años.

Embed POR TODAS LA VÍCTIMAS DE MENORES DELINCUENTES, MEDIA SANCIÓN DEL RÉGIMEN PENAL JUVENIL



Mientras las familias lloran y vuelven a sus casas sin justicia, los menores que delinquen salen libres, sin antecedentes y sin consecuencias.



Eso se termina.

El menor que mata, paga. El que… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 12, 2026

Sin embargo, el oficialismo propuso votar por capítulos (varios artículos juntos) y a mano alzada, por lo que el massismo finalmente no acompañó.

El nuevo Régimen Penal Juvenil no solo baja la edad de imputabilidad a los 14 sino que también establece una pena máxima de prisión de hasta 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros.

Por otro lado, prevé una serie de penas alternativas para los delitos con condenas menores a los 10 años de prisión, por ejemplo: la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la prohibición de conducir vehículos.

A su vez, se pondrá especial énfasis en la creación de institutos especiales donde los menores condenados tuvieran garantizado el derecho a ser educados, a recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Todo el personal de los centros de detención deberá estar especializado en infancia y adolescencia. A su vez, queda terminantemente prohibida cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores.