River va por la recuperación ante Argentinos

Tras sufrir una categórica derrota ante Tigre River visitará desde las 21.15 a Argentinos en el inicio de la quinta fecha del Torneo Apertura.

River Plate visitará este jueves a Argentinos Juniors en uno de los encuentros que marcará el inicio de la quinta fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Esta historia, que está programado para las 21.15 en el estadio Diego Armando Maradona, contará con la de TNT Sports. El árbitro designado fue Andrés Merlos.

El Millonario llega a este partido en un complicado momento, ya que en la fecha 4 sufrió una durísima goleada como local por 4 a 1 ante Tigre, que terminó con insultos y chiflidos de los hinchas en un tenso estadio Más Monumental. Previamente, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo había cosechado buenos resultados gracias a los triunfos frente a Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata, además del empate como visitante ante Rosario Central.

Estas estadísticas le permiten a River estar cuarto en la Zona B, aunque la caída en su última presentación dejó más dudas que certezas.

Más allá de la abultada derrota ante Tigre, Gallardo le dará un voto de confianza a los titulares y únicamente realizaría dos cambios. El primero, obligado, será la salida de Fausto Vera, quien vio la roja frente al Matador. Su lugar se lo debaten Kevin Castaño y Giuliano Galoppo, dos que hasta ahora no han sido titulares en lo que va del año. La otra modificación es de índole táctica: ingresaría Marcos Acuña en lugar de Matías Viña.

River Plate vs. Tigre (2).jpeg Marcelo Gallardo, DT de River Plate

Gallardo buscará extender su racha positiva en el Diego Armando Maradona, estadio en el que nunca perdió como entrenador. En total dirigió cuatro partidos, ganó tres y empató uno. Además, allí obtuvo la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2021, tras imponerse 2 a 0 en el partido de vuelta gracias a un doblete de Braian Romero.

Argentinos Juniors, por su parte, tuvo un irregular arranque de año, en el que sufrió una rápida eliminación en los 32avos de final de la Copa Argentina ante Midland, equipo de la Primera Nacional. En el Torneo Apertura solo sumó cinco puntos producto del triunfo sobre Sarmiento de Junín, los empates con Estudiantes de Río Cuarto y Belgrano de Córdoba y la derrota frente a Racing. Es por esta razón que el encuentro de esta noche será clave para el Bicho, que buscará terminar la fecha dentro de la zona de clasificación a los playoffs.

En este partido, además, se dará el reencuentro de Enzo Pérez, quien actualmente juega en el club de La Paternal, con sus ex compañeros de River.

Probables formaciones de Argentinos Juniors y River Plate

Argentinos: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Erik Godoy, Francisco Álvarez, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Enzo Pérez, Alan Lescano; Hernán López Muñoz; Diego Porcel y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Kevin Castaño o Giuliano Galoppo , Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo

Hora y TV: 21.15 (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Merlos

Estadio: Diego Maradona

quinta fecha del Torneo Apertura

Tigre y Aldosivi de Mar del Plata protagonizarán el encuentro que marcará el comienzo de la cartelera correspondiente a la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Este juego, válido por el Grupo B, se llevará adelante a las 19 en el estadio José María Dellagiovanna bajo el arbitraje de Bryan Ferreyra, Transmitira ESPN Premium.