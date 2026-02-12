Uno Entre Rios | Policiales | Joven

Un joven golpeó a un policía y fue detenido en San José

Un joven de 22 años fue detenido en San José luego de agredir y lesionar a un policía. Ocurrió en el Club Deportivo.

12 de febrero 2026 · 08:02hs
Un joven de 22 años fue detenido en San José, departamento Colón, tras agredir y lesionar a un funcionario policial. Ocurrió la noche del miércoles, cuando la policía acudió al Club Deportivo local ante el aviso de que desconocidos habían ingresado sin permiso a las instalaciones.

Según informó a UNO la Jefatura Departamental, personal policial debió intervenir de forma inmediata a raíz de un llamado telefónico que alertaba sobre el ingreso no autorizado en un establecimiento deportivo. Según los datos recabados, el incidente tuvo lugar en un predio ubicado en las inmediaciones de la intersección de calles Brouchoud y 3 de Febrero.

Al arribar al sitio, los uniformados pudieron constatar la veracidad del aviso, logrando divisar a un grupo de masculinos que, tras haber franqueado el perímetro escalando un paredón, se encontraban en el interior de la propiedad.

En el momento en que se procedía a la identificación de los sujetos, la situación escaló en violencia cuando uno de los jóvenes, de 22 años de edad, arremetió de forma sorpresiva contra un efectivo policial, propinándole un golpe en el rostro. Tras el ataque, el individuo intentó evadir el accionar policial emprendiendo una breve fuga que fue neutralizada con celeridad por el resto de la dotación presente.

Detenido

Puesto en conocimiento del suceso, la Unidad fiscal de Colón dispuso la inmediata aprehensión del causante, quien fue trasladado y quedó alojado en sede policial bajo las actuaciones de rigor por el supuesto delito de Resistencia a la Autoridad y Lesiones.

Respecto al funcionario herido, recibió asistencia médica, dictaminándose que las lesiones sufridas revisten el carácter de leves, sin perjuicio de su evolución.

