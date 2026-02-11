Uno Entre Rios | Ovación | Central

Central venció a Sportivo Belgrano y enfrentará a Estudiantes por la Copa Argentina

En el estadio 15 de Abril, Central superó al conjunto del Federal A con goles de Julián Fernández y Véliz, y jugará contra el Pincha.

11 de febrero 2026 · 21:12hs
Julián Fernández marcó el primero para Rosario Central

Prensa Copa Argentina.

Julián Fernández marcó el primero para Rosario Central

En el estadio 15 de Abril, Rosario Central venció 2-0 a Sportivo Belgrano por los 32avos de final de la Copa Argentina. El cero se rompió desde el vestuario con un gol de Julián Fernández tras una buena jugada colectiva. Luego, sobre el cierre del primer acto, Ángel Di María asistió a Alejo Véliz, quien aumentó la diferencia y definió tempranamente la victoria. Por los 16avos, el conjunto rosarino enfrentará a Estudiantes de La Plata, que viene de golear a Ituzaingó.

Barracas festejó ante su gente.

Barracas Central venció a Gimnasia y obtuvo su primer triunfo

Capibaras XV confirmó su plantel para el Súper Rugby Américas 2026.

Capibaras XV se presenta oficialmente en Paraná

Central Estudiantes Copa Argentina Sportivo Belgrano Rosario Central
Noticias relacionadas
patronato tiene dia, horario y arbitro para el debut en la primera nacional

Patronato tiene día, horario y árbitro para el debut en la Primera Nacional

Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi.

Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi

El Mustang del TC que deslumbró en Gualeguaychú fue consumido por las llamas.

Un incendio destruyó el auto del TC que desfiló en el Carnaval de Gualeguaychú

Buscando Pique, protagonista en el torneo de pesca de la boga.

Buscando Pique, protagonista en el torneo de pesca de la boga

Ver comentarios

Lo último

El Gobierno nacional hizo cambios de último momento y mantendrá los aportes a gremios y cámaras

El Gobierno nacional hizo cambios de último momento y mantendrá los aportes a gremios y cámaras

Alerta meteorológica por tormentas fuertes para este jueves

Alerta meteorológica por tormentas fuertes para este jueves

Entre Ríos: insisten con cobrar una tasa vial al transporte de carga extranjero

Entre Ríos: insisten con cobrar una tasa vial al transporte de carga extranjero

Ultimo Momento
El Gobierno nacional hizo cambios de último momento y mantendrá los aportes a gremios y cámaras

El Gobierno nacional hizo cambios de último momento y mantendrá los aportes a gremios y cámaras

Alerta meteorológica por tormentas fuertes para este jueves

Alerta meteorológica por tormentas fuertes para este jueves

Entre Ríos: insisten con cobrar una tasa vial al transporte de carga extranjero

Entre Ríos: insisten con cobrar una tasa vial al transporte de carga extranjero

En Paraná hubo una movilización contra la Reforma Laboral del Gobierno nacional

En Paraná hubo una movilización contra la Reforma Laboral del Gobierno nacional

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Policiales
Tiroteo detrás de El Plumín generó alarma entre los vecinos

Tiroteo detrás de El Plumín generó alarma entre los vecinos

Fuerte choque en Victoria: una conductora intentó huir con la camioneta destruida

Fuerte choque en Victoria: una conductora intentó huir con la camioneta destruida

Pablo Laurta regresa a Concordia por la causa del crimen de Martín Palacio

Pablo Laurta regresa a Concordia por la causa del crimen de Martín Palacio

Paso Telégrafo: detuvieron a dos hombres y secuestraron dólares, celulares y un auto

Paso Telégrafo: detuvieron a dos hombres y secuestraron dólares, celulares y un auto

Accidente en Concordia: una motociclista sufrió graves lesiones tras chocar con un auto

Accidente en Concordia: una motociclista sufrió graves lesiones tras chocar con un auto

Ovación
Capibaras XV se presenta oficialmente en Paraná

Capibaras XV se presenta oficialmente en Paraná

Central venció a Sportivo Belgrano y enfrentará a Estudiantes por la Copa Argentina

Central venció a Sportivo Belgrano y enfrentará a Estudiantes por la Copa Argentina

Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi

Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi

Un incendio destruyó el auto del TC que desfiló en el Carnaval de Gualeguaychú

Un incendio destruyó el auto del TC que desfiló en el Carnaval de Gualeguaychú

Falleció Fabián Borro, uno de los dirigentes más influyentes del básquet argentino

Falleció Fabián Borro, uno de los dirigentes más influyentes del básquet argentino

La provincia
Alerta meteorológica por tormentas fuertes para este jueves

Alerta meteorológica por tormentas fuertes para este jueves

Entre Ríos: insisten con cobrar una tasa vial al transporte de carga extranjero

Entre Ríos: insisten con cobrar una tasa vial al transporte de carga extranjero

En Paraná hubo una movilización contra la Reforma Laboral del Gobierno nacional

En Paraná hubo una movilización contra la Reforma Laboral del Gobierno nacional

Entre Ríos alcanzó el 90% de reservas para el fin de semana largo de carnaval

Entre Ríos alcanzó el 90% de reservas para el fin de semana largo de carnaval

Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Dejanos tu comentario