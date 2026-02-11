Central venció a Sportivo Belgrano y enfrentará a Estudiantes por la Copa Argentina

En el estadio 15 de Abril, Central superó al conjunto del Federal A con goles de Julián Fernández y Véliz, y jugará contra el Pincha.

En el estadio 15 de Abril, Rosario Central venció 2-0 a Sportivo Belgrano por los 32avos de final de la Copa Argentina. El cero se rompió desde el vestuario con un gol de Julián Fernández tras una buena jugada colectiva. Luego, sobre el cierre del primer acto, Ángel Di María asistió a Alejo Véliz, quien aumentó la diferencia y definió tempranamente la victoria. Por los 16avos, el conjunto rosarino enfrentará a Estudiantes de La Plata, que viene de golear a Ituzaingó.