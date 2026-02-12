El Gobierno de Entre Ríos dispuso una mejora salarial para la Policía y el Servicio Penitenciario.

Uno Entre Rios | La Provincia | Gobierno de Entre Ríos

12 de febrero 2026 · 17:19hs
El Gobierno de Entre Ríos dispuso este jueves una mejora salarial para la Policía y también el Servicio Penitenciario. El incremento consiste en la actualización de la suma no remunerativa y no bonificable que se viene otorgando al personal de seguridad.

A partir de este momento, a partir de febrero de 2026, dicha suma será de 200.000 pesos para los agentes de menor antigüedad, alcanzando un máximo de 350.000 pesos, de acuerdo con la escala correspondiente.

LEER MÁS: En Entre Ríos policías anunciaron una manifestación pacífica para marzo

Explicaciones desde el Gobierno de Entre Ríos

Al respecto, el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, expresó que con esta decisión “el gobernador Rogelio Frigerio reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional y el acompañamiento al personal policial y del Servicio Penitenciario, reconociendo el rol fundamental que cumplen en la seguridad y el bienestar de la comunidad entrerriana”.

Precisó que la medida implica la actualización de los códigos 286 -que perciben todos los agentes de la Policía de Entre Ríos por riesgo y peligrosidad- y 244 -que corresponde a oficiales con cargos jerárquicos o de conducción-.

Es así que, con este incremento, un agente de la Policía, con un año de antigüedad, percibirá 1.302.000 pesos.

Por su parte, el ministro de Economía, Fabián Boleas, indicó que este incremento “supone un esfuerzo significativo en función de las posibilidades actuales de la Provincia, en el marco de una política de acompañamiento y reconocimiento a la labor que desempeñan diariamente las fuerzas de seguridad”.

Asimismo, se dispuso la actualización de la suma que perciben los pasivos de ambas fuerzas de Entre Ríos, estableciendo un monto fijo mensual de 100.000 pesos a partir de febrero de 2026.

Boleas adelantó que el gobierno convocará a paritarias en los próximos días para abordar los aumentos salariales de la administración pública.

