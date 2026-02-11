Uno Entre Rios | Policiales | El Plumin

Tiroteo detrás de El Plumín generó alarma entre los vecinos

El episodio tuvo momentos de extrema tensión entre profesores, deportistas y familiares que se encontraban en el predio de El Plumín. También en vecinos.

11 de febrero 2026 · 20:19hs
La balacera se produjo cuando un grupo de chicas entrenaba en El Plumín.

La balacera se produjo cuando un grupo de chicas entrenaba en El Plumín.

Un gravísimo hecho de inseguridad se registró este miércoles por la tarde en inmediaciones del paseo al río, detrás de El Plumín del Club Atlético Estudiantes (CAE) de Paraná, ubicado en Juan Ambrosetti. Según los primeros datos, se escucharon varias detonaciones de arma de fuego a tan solo unos 50 metros de donde un grupo de nenas practicaba hockey sobre césped. Tras el tiroteo el club Estudiantes suspendió toda actividad en la sede. El barrio cercano es Villa Almendral y en la zona se encuentran los predio de El Plumín del CAE, el sóftbol de Patronato y Pucará. Todos tenían actividades en ese momento.

Comunicado del CAE tras lo de El Plumín

Suspensión preventiva de actividades en Sede Plumín

Estimados socios y familias:

Debido a un hecho ocurrido en las inmediaciones de dicha sede y con carácter estrictamente preventivo, la Comisión Directiva ha resuelto suspender momentáneamente las clases y actividades en el sector de la cancha de hockey hasta nuevo aviso.

El episodio ocurrió fuera del predio del Club y no hubo personas de nuestra institución afectadas.

Nos encontramos en contacto con las autoridades correspondientes a fin de evaluar la situación y garantizar las condiciones de seguridad necesarias para el normal desarrollo de las actividades.

Informaremos cualquier novedad a través de nuestros canales oficiales.

Agradecemos la comprensión y el acompañamiento de siempre.

Comisión Directiva del Club Atlético Estudiantes

Lo que pasó

El episodio generó momentos de extrema tensión entre profesores, deportistas y familiares que se encontraban en el predio. De inmediato, los entrenadores pusieron a resguardo a las jugadoras, mientras algunos padres alertaban a la Policía.

De acuerdo a testimonios recabados en el lugar, los disparos se habrían producido en la zona lindera al club, detrás de las instalaciones que dan hacia el paseo costero. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas dentro del predio deportivo, aunque la situación causó conmoción y preocupación.

Minutos después del hecho, móviles policiales se hicieron presentes en el sector para realizar un operativo y recabar información sobre lo sucedido. Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre los autores ni las circunstancias que originaron el tiroteo.

El hecho vuelve a poner en debate la seguridad en un sector muy concurrido de la ciudad, especialmente en horarios donde se desarrollan actividades deportivas con niños y adolescentes. Vecinos y socios del club manifestaron su inquietud ante la reiteración de episodios violentos en zonas cercanas a espacios recreativos.

El Plumin alarma CAE Club Atlético Estudiantes Paraná
