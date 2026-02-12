Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Descarriló el tren en Paraná y los usuarios se quedaron sin servicio

El servicio de tren que realiza el recorrido entre Paraná, Colonia Avellaneda y La Picada sufrió un descarrilamiento que obligó a suspender la circulación.

12 de febrero 2026 · 17:00hs
Este incidente se produjo en un tramo curvo cercano al apeadero Maya

Este incidente se produjo en un tramo curvo cercano al apeadero Maya, antes del cruce con calle Francia, en Paraná.

El servicio de tren que realiza el recorrido diario entre Paraná, Colonia Avellaneda y La Picada sufrió este jueves al mediodía un descarrilamiento que obligó a suspender la circulación. El episodio ocurrió en la zona noreste de la ciudad y, aunque la formación transportaba pasajeros, no se registraron personas lesionadas.

Este incidente se produjo en un tramo curvo cercano al apeadero Maya, antes del cruce con calle Francia. Allí, por motivos que deberán determinarse, parte de la formación se salió de la traza ferroviaria y quedó detenida en el lugar.

Los Pumitas entrenaron este miércoles por la tarde en sede central del CAE.

Los Pumitas se ponen a punto en Paraná

fuerte lluvia anego calles de parana en medio de alerta naranja

Fuerte lluvia anegó calles de Paraná en medio de alerta naranja

Tras el hecho, se activaron las medidas de seguridad previstas para este tipo de situaciones y los pasajeros fueron asistidos sin que se reportaran heridas. Desde la empresa Trenes Argentinos indicaron que el recorrido quedará suspendido durante el resto de la jornada del jueves y que tampoco se realizarían las primeras salidas previstas para el viernes, indicó ElOnce.

Paraná Colonia Avellaneda La Picada
Noticias relacionadas
Se esperan fuertes tormentas y ráfagas de viento en Entre Ríos.

Alerta meteorológica por tormentas fuertes para este jueves

En Paraná hubo una marcha en contra de la Reforma Laboral propuesta por el Gobierno nacional. 

En Paraná hubo una movilización contra la Reforma Laboral del Gobierno nacional

La balacera se produjo cuando un grupo de chicas entrenaba en El Plumín.

Tiroteo detrás de El Plumín generó alarma entre los vecinos

detuvieron a un hombre con un arma casera tras una pelea vecinal en parana

Detuvieron a un hombre con un arma casera tras una pelea vecinal en Paraná

Ver comentarios

Lo último

Indec: cuánto necesitó una familia para no ser pobre en enero

Indec: cuánto necesitó una familia para no ser pobre en enero

El Gobierno de Entre Ríos dispuso una mejora salarial para la Policía y el Servicio Penitenciario

El Gobierno de Entre Ríos dispuso una mejora salarial para la Policía y el Servicio Penitenciario

Descarriló el tren en Paraná y los usuarios se quedaron sin servicio

Descarriló el tren en Paraná y los usuarios se quedaron sin servicio

Ultimo Momento
Indec: cuánto necesitó una familia para no ser pobre en enero

Indec: cuánto necesitó una familia para no ser pobre en enero

El Gobierno de Entre Ríos dispuso una mejora salarial para la Policía y el Servicio Penitenciario

El Gobierno de Entre Ríos dispuso una mejora salarial para la Policía y el Servicio Penitenciario

Descarriló el tren en Paraná y los usuarios se quedaron sin servicio

Descarriló el tren en Paraná y los usuarios se quedaron sin servicio

Gualeguay: luego de varias horas de búsqueda, detuvieron al sospechoso del femicidio

Gualeguay: luego de varias horas de búsqueda, detuvieron al sospechoso del femicidio

Comenzó el armado del corsódromo para los Carnavales 2026 en Paraná

Comenzó el armado del corsódromo para los Carnavales 2026 en Paraná

Policiales
Gualeguay: luego de varias horas de búsqueda, detuvieron al sospechoso del femicidio

Gualeguay: luego de varias horas de búsqueda, detuvieron al sospechoso del femicidio

Asesinaron a una mujer en Gualeguay y buscan intensamente al sospechoso

Asesinaron a una mujer en Gualeguay y buscan intensamente al sospechoso

Un joven golpeó a un policía y fue detenido en San José

Un joven golpeó a un policía y fue detenido en San José

Tiroteo detrás de El Plumín generó alarma entre los vecinos

Tiroteo detrás de El Plumín generó alarma entre los vecinos

Fuerte choque en Victoria: una conductora intentó huir con la camioneta destruida

Fuerte choque en Victoria: una conductora intentó huir con la camioneta destruida

Ovación
Los Pumitas se ponen a punto en Paraná

Los Pumitas se ponen a punto en Paraná

River va por la recuperación ante Argentinos

River va por la recuperación ante Argentinos

Capibaras XV se presenta oficialmente en Paraná

Capibaras XV se presenta oficialmente en Paraná

Central venció a Sportivo Belgrano y enfrentará a Estudiantes por la Copa Argentina

Central venció a Sportivo Belgrano y enfrentará a Estudiantes por la Copa Argentina

Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi

Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi

La provincia
El Gobierno de Entre Ríos dispuso una mejora salarial para la Policía y el Servicio Penitenciario

El Gobierno de Entre Ríos dispuso una mejora salarial para la Policía y el Servicio Penitenciario

Descarriló el tren en Paraná y los usuarios se quedaron sin servicio

Descarriló el tren en Paraná y los usuarios se quedaron sin servicio

Comenzó el armado del corsódromo para los Carnavales 2026 en Paraná

Comenzó el armado del corsódromo para los Carnavales 2026 en Paraná

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos inaugura su temporada 2026 en La Vieja Usina

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos inaugura su temporada 2026 en La Vieja Usina

El Carnaval del País prepara su fin de semana más convocante

El Carnaval del País prepara su fin de semana más convocante

Dejanos tu comentario