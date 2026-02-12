Descarriló el tren en Paraná y los usuarios se quedaron sin servicio El servicio de tren que realiza el recorrido entre Paraná, Colonia Avellaneda y La Picada sufrió un descarrilamiento que obligó a suspender la circulación. 12 de febrero 2026 · 17:00hs

Este incidente se produjo en un tramo curvo cercano al apeadero Maya, antes del cruce con calle Francia, en Paraná.

El servicio de tren que realiza el recorrido diario entre Paraná, Colonia Avellaneda y La Picada sufrió este jueves al mediodía un descarrilamiento que obligó a suspender la circulación. El episodio ocurrió en la zona noreste de la ciudad y, aunque la formación transportaba pasajeros, no se registraron personas lesionadas.

Este incidente se produjo en un tramo curvo cercano al apeadero Maya, antes del cruce con calle Francia. Allí, por motivos que deberán determinarse, parte de la formación se salió de la traza ferroviaria y quedó detenida en el lugar.

Tras el hecho, se activaron las medidas de seguridad previstas para este tipo de situaciones y los pasajeros fueron asistidos sin que se reportaran heridas. Desde la empresa Trenes Argentinos indicaron que el recorrido quedará suspendido durante el resto de la jornada del jueves y que tampoco se realizarían las primeras salidas previstas para el viernes, indicó ElOnce.