Claudio "Tano" Marciello trae al Club Peñarol su última producción discográfica

Luego del parate de Almafuerte, banda que lidera Ricardo Iorio, el guitarrista Claudio Tano Marciello llega a Paraná para presentar CTM, su último disco solista, con el que se anima a explorar nuevas armonías en compañía de Leandro Radaelli en bajo; Melina Marciello en batería; y Pablo Marciello en teclados. La cita es mañana, a las 21, en el Club Peñarol (Ituzaingó 250 - esquina Pirán). Las bandas invitadas serán Homenaje (tributo a Almafuerte), Sepulcro (tributo a Hermética) y Garras.

El Tano volvió a imprimir su sello en CTM, bautizado con sus iniciales (Claudio Tano Marciello), que cuenta con la colaboración de Ricardo Mollo. En esta ocasión, además de presentar este trabajo discográfico –el quinto como solista–, hará un repaso por su discografía completa, incluyendo los temas grabados con Almafuerte.

"Va a ser una noche súper eléctrica, preferí esta vez no hacer un set acústico, creo que será un buen surtido. La banda está súper ensayada y estamos muy ansiosos por llegar a Paraná porque es la primera vez que vamos a tocar todos juntos allá. Y si bien yo me considero solista, con este último disco esto tomó un concepto de banda ya que Melina, Leo y Pablo participaron en la grabación de algunos de los temas", dijo Marciello a Escenario.

Cabe destacar que Melina es su hija, Pablo es su primo y Leo su amigo, pero para el Tano, lo más importante es mantener el nivel de profesionalismo: "Somos colegas, nos tratamos como músicos, si bien está la parte emocional porque tanto a Melina como a Pablo los tuve en brazos, a Leo no porque no era de la familia. Los tres son más o menos de la misma generación y eso es importante, porque es una forma de revolver el semillero y pasar la posta a otras generaciones. Pero si bien somos familia, tratamos de no tenerlo presente todo el tiempo para, a nivel musical y profesional, poder decirnos las cosas directamente en la cara cuando sea necesario".

CTM muestra a un Marciello con una mirada urbana y sencilla en sus letras. Él es considerado uno de los 10 mejores guitarristas de la Argentina (así lo señala la revista Rolling Stone y sus colegas de Los Cadillacs, Divididos, La Renga), una de las glorias del instrumento, y en CTM busca desplegar versatilidad.

"No le pongo rótulos a la música , soy músico de rock y llego hasta el heavy metal, después hay otros nombres que les ponen a la música pero creo que es un asunto de marketing. Pero sí creo que este es un disco más duro que Rock Directo, mi disco anterior que también grabé con Pablo, Melina y Leo. CTM fue grabado en estudios Romaphonic, con el técnico Facundo Rodríguez, el mismo que grabó Amapola del 66 de Divididos. Creo que tiene un sonido muy armónico y a su vez una base mucho más pesada".

Además, el disco cuenta con la participación de Ricardo Mollo en los temas Aquí y La Palabra. Consultado acerca de cómo se dio la colaboración del cantante de Divididos, Marciello relató: "Se dio a partir de un encuentro que tuve con Jorge Killing Castro, el manager de Divididos, que se enteró de que estaba produciendo un disco y me preguntó cómo lo iba a sacar. Le dije que estaba solo, porque Almafuerte ya no estaba tocando, y que en una última instancia lo iba a subir a una plataforma digital. Él le contó a Mollo, que me habló y me dijo que quería saber de qué se iba a tratar el disco. Entonces le mandé algunas canciones para que las escuche, ya que lo considero un buen oído más, porque ya nos había producido discos para Almafuerte y de él aprendí mucho. Después de escuchar el material me llamó y me dijo que quería cantar en el disco. Un día apareció en el estudio y, de una manera muy espontánea, sin ensayo, grabamos los temas Aquí y La Palabra. A través de Killing, el material derivó a la productora 300, que trabaja con Divididos y Ciro y Los persas. Desde 300 me dieron una mano para la edición del disco y la gráfica".

Al concluir la entrevista, Marciello se iba a encontrar en el estudio de grabación con su banda. "Estamos trabajando en un nuevo disco; ahora se me dio más por el rock metalero y eso se va a notar en el próximo CD", concluyó.