Pedro Pascal es Max Lord en Wonder Woman

Pedro Pascal es Max Lord en Wonder Woman

Pedro Pascal es Max Lord en Wonder Woman

Cuando el actor de cine chileno Pedro Pascal empezó a pensar en su villano de Wonder Woman 1984 (Mujer Maravilla 1984), Max Lord, un nombre le vino a la cabeza: Gordon Gekko. ¿Quién mejor para modelar a su luchador de traje que la personificación de la codicia y la frialdad de los años 80?. Pero la directora Patty Jenkins tenía otra cosa en mente que el personaje de Michael Douglas en Wall Street. “Ella me apartó de esa idea”, dijo Pascal. “Me dijo: ‘Ese no es el polaco que buscamos’".